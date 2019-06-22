影／牠1歲＝人4歲 宜蘭古亭國小搭牛車還長了牛知識

2019-06-22 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



昔日農村常見的水牛，如今成為罕見動物，宜蘭村落美學今天在古亭國小登場，就把一頭真的水牛帶進校園，學童歡呼，撫摸餵草，看到牛眼大如銅鈴，童言童語驚呼：「好像七龍珠！」

古亭國小周邊昔日是牛聚落，甚至還有座牛埔廟，宜蘭村落美學選此舉辦，有系列的牛知識、牛文化、牛體驗等牛課程。

「牛怕熱，所以會吐舌、氣喘如牛，牠喜歡泡水涼快，主是是因毛細孔不發達，體溫比人高上攝氏1到2度！」工作人員講解牛知識，不論大人小孩學員都點頭：「喔！長了知識。」

有的好奇問起牛年紀：「怎麼算？」工作人員解答：「牛1歲等於人4歲。」看牛不斷吃草，工作人員說：「牠一天要吃掉50公斤食物，除草料，也吃西瓜。」

牛力氣大，今天拉牛車，讓學員坐牛車逛校園，學員樂翻了。

校長黃賜福說，在宜蘭農村，牛已屬罕見，透過多元體驗學習，以趣味化、互動性讓學員深入牛的文化及價值，寓教於樂，安排4種不同的牛元素闖關遊戲，有認識牛及坐牛車體驗、牛紙藝DIY、牛的俚語學習、黑板塗鴉畫牛。

牛知識中，與牛有關的俚語讓學員感受牛文化，俚語老師說：「小漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，意思是小時候如沒管教好，小時候偷了價值較小的匏瓜，長大就會偷取更有價值的牛，所以從小就應教育好。

他也指出，牛雖忠心，但也是財產，無法兼顧的無奈。

他表示，牛是農村經濟來源，年輕力壯耕田，年老被賣掉宰殺，換購新牛，俚語中「牛吃死不知跑，豬知跑不知死」，牛忠心，明知要被宰，不會跑，農民雖不忍，但現實考量，為了生活，也沒辦。