舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



為接通基隆市港西與市區交通樞紐，基隆市政府工務處已啟動中山一路第一工區拓寬工程，7月2日進行工區交通切換，將進行「中山橋」下引匝道拆除以及橋下道路拓寬工程，工期為1年。至於舒淇拍電影走過「那夢境般的長廊」也確定要拆了，因安一路將採平面設計接通中山一路，中山橋計畫拆除，目前正進行工程設計，拆除時間預估在明年，但還要視設計及發包作業時間。

市府工務處土木工程科長何忠倫表示，已啟動中山一路第一工區拓寬工程，主要為了串連起基隆市港西與市區之重要樞紐，7月2日進行工區交通切換，先進行中山橋下引道拆除，以利拓寬工程進行，工期為1年。但中山橋整體拆除工程則是另案進行，並不在拓寬工程項目內。

中山一路第一工區拓寬工程山側施工範圍，起點自新民路與中山一路路口，至終點火車站北站，道路全長約600公尺，7月2日封閉該路段進行施工，封閉工區期間將進行中山橋下引匝道拆除以及橋下道路拓寬工程，屆時除山側人行空間維持暢通外，主要車流動線改為海側道路雙向通行，各路口依規設置交維人員協助交通引導，以保障市民行安。

工務處表示，工區之交通切換，使原車道空間限縮，請用路人行經忠一路口及北站時務必降低車速並遵循交維人員指揮及告示牌指示前進。

工務處長張元良說，中山橋拆除工程目前正在進行基本設計，經評估及和地方溝通後，安一路將採平面和中山一路相接通，但居民在說明會時希望仍有一人行通道到火車站，因此規畫設計一個平台讓民眾可以走到火車站，整體拆除工程預估在明年，但還要工程視設計及發包作業時間。

10多年前金馬影后舒淇主演的「千禧曼波」，曾在中山橋取景，她邊走邊抽菸還不時回頭，沿著長而彎的陸橋瀟灑前行，配上林強的音樂，讓很多基隆人回味再三，中山陸橋也因此聲名大噪，還被稱為「那夢境般的長廊」。這長廊其實是在中山橋旁的人行通道，上面有雨遮，拍照很有古典懷舊的FU，成為MV熱門拍攝地，是影迷朝聖、民眾打卡熱點。

中山陸橋1976年興建，當地叫做「高砂橋」，只有130公尺，橫跨在中山一路與孝四路之間，是連通基隆火車站前後站、中山區、仁愛區與安樂區的重要通道，2013年發生過橋面坍塌，1名女子意外受傷，後來修復仍維持現狀。