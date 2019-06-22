秋行軍蟲防疫 花蓮提高有機田災損補助

2019-06-22 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣截至目前有10處食用玉米田區發現秋行軍蟲蹤跡，其中6塊田區已將作物清除銷毀，給予每公頃19萬元補償費，由中央及縣府各負擔一半，另4處採噴藥防治。花蓮縣府決定，因有機栽培成本較高，將自籌財源，再給予為防疫作物遭剷除的有機田兩成補償費，即每公頃3萬8000元。

花蓮縣府昨召開秋行軍蟲作物清除補償評價會議，決議依農委會18日函示，補償費由中央及地方各支付二分之一，另外，花蓮有機栽培面積超過2000公頃，考量有機農業生產栽培管理投入的成本較一般慣行農業高，決定受災的有機田提高補償費二成，由縣府自籌財源支應。

縣動植物防疫所表示，秋行軍蟲防治第一階段採清除銷毀作物，縣內共有6塊玉米田的作物剷除後，深挖3公尺後掩埋並再覆土1公尺後，利用烏肥化學藥劑殺蟲；其中5塊是有機田，總面積約一公頃多。

本月17日起花蓮進入第二階段災害防治作業，已不再清除銷毀，由動植物防疫所督導強制噴藥，並在管制區掛牌警示，管制區至作物採收後，農民檢附施藥紀錄表送動植物防疫所轉農委會動植物防疫檢疫局解除管制。