慕谷慕魚坍方封山近3年 縣府評估修復經費逾億元

2019-06-22 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮慕谷慕魚生態廊道因為聯外道路坍方，封山近3年，遲未修復，地方引頸企盼。縣府建設處長鄧子榆說，評估後重建明隧道、新建溪谷橋兩個方案可行性較高，已提出報告向中央爭取經費，公共工程委員會主委吳澤成日前現勘，針對部分內容提出建議，縣府正依工程會意見修正，希望最快明年可以發包動工。

慕谷慕魚位於秀林鄉銅門村，2002年開放觀光後，美景吸引大批人潮，每天湧入100多輛車、3000多人次，一年吸引2、30萬人次造訪。但2016年10月聯道路銅門一號隧道東側約30公尺坍塌，洞外也有落石造成約20公尺長坍方和路基流失，就此封山。

縣府建設處長鄧子榆表示，經評估，原地重建明隧道、新建溪谷高架橋等方案可行性較高，前者經費約1億元，後者則需2至3億元，居民較能夠接受的是原地重建明隧道，若採此方案，將在銅門一號隧道往東延伸施作80公尺明隧道，連同原本未坍的170公尺，連成250公尺長隧道。

工程會主委吳澤成本月4日到慕谷慕魚現勘，認為報告中對於地質、災害成因等調查，內容不夠完整，要求補齊調查資料後再送審。鄧子瑜表示，修改送審後仍需1、2個月時間，希望今年底完成評估並獲中央核定經費，就能發包動工。