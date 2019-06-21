親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18聯合報 記者吳淑君╱即時報導

有台版威尼斯之稱的基隆市正濱懷舊碼頭色彩屋，是遊客拍照打卡熱點，色彩屋很好拍，色彩屋也很好逛，整排的屋子陸續開了咖啡店，甜點店，還有西班牙菜餐廳，現在又多開了一家燒烤店，漁民深夜抓回來要送崁仔頂魚市場的現撈仔，已被他們攔截，成了隱藏版菜單的主角，內行人來這家店，一定先點隱藏版菜單。

海大共同教育中心體育教育組教授曹校章說，色彩屋出現後，觀光效應出現，但很多人拍完照就走，沒有創造實質經濟效益。他深信，當這一帶有了群聚效應，有很多話題時，這個區塊就會繁榮。

他在好朋友開的PICASSO餐廳隔壁開店，把已經是大廚又回來讀博士班的學生皮東海找來掌廚，加上好友謝鎮銘三人，合開525酒食館，525不是什麼密碼，就只是門牌號碼。

曹校章說，這家居酒屋，假日式真台味，對於食材他們很講究，店外有兩艘漁船，漁民出海潛水抓魚，深夜回來，魚被送往坎仔頂魚市之前就被他們攔截，新鮮沒話說。

除了各式燒烤，還有海鮮，豬排，創意吉古拉，當然有謝（蟹）老闆就一定要有小漢堡。但最讓人驚喜的是隱藏版菜單，中卷飯，烤豬腳，醃漬白底蟹，時令鮮魚、天使姻脂蝦兩吃，做沙西米和現烤，都很好吃，來杯冰涼啤酒，那更是絕配。

525酒食館，在基隆市中正區中正路525號；電話：(02)2462-5255；營業時間周一到周六：17：30~23：30；周日11：30~23：00；周三公休。

白帶魚卷，口感很特別。記者吳淑君／攝影
白帶魚卷，口感很特別。記者吳淑君／攝影
分享
胭脂蝦，新鮮海魚，做成生魚片沙西米，超好吃的。記者吳淑君／攝影
胭脂蝦，新鮮海魚，做成生魚片沙西米，超好吃的。記者吳淑君／攝影
分享
烤鯖魚。記者吳淑君／攝影
烤鯖魚。記者吳淑君／攝影
分享
燒烤三兄弟拚盤。記者吳淑君／攝影
燒烤三兄弟拚盤。記者吳淑君／攝影
分享
色彩屋很好拍，也很好逛，新開的525酒食館很受學生喜愛。記者吳淑君／攝影
色彩屋很好拍，也很好逛，新開的525酒食館很受學生喜愛。記者吳淑君／攝影
分享
新開的525酒食館，外面就是和平橋和漁港。記者吳淑君／攝影
新開的525酒食館，外面就是和平橋和漁港。記者吳淑君／攝影
分享
小漢堡。記者吳淑君／攝影
小漢堡。記者吳淑君／攝影
分享
曹校章說，漁民出海潛水抓魚，深夜回來，魚被送往坎仔頂魚市之前就被他們攔截，新鮮沒...
曹校章說，漁民出海潛水抓魚，深夜回來，魚被送往坎仔頂魚市之前就被他們攔截，新鮮沒話說。記者吳淑君／攝影
分享

漁民基隆甜點
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

新城橋改建要改道繞遠路 宜蘭縣長林姿妙請命搭便橋

2019-06-21 18:03

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

機車未2段式左轉挨撞 人傷還要賠修車費

2019-06-20 23:34

宜蘭社區免費K歌 綠營議員促全面買版權

2019-06-20 23:25

退休警開行動車下偏鄉 讓人人吃得起牛排

2019-06-20 23:24

伴學生走出低潮 東中老師獲獎

2019-06-20 23:05

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

台南美術館內能看還能吃 畫家郭柏川家宴上桌

2019-06-21 08:02

台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

「台灣龍珠」基隆嶼25日開放 探尋「11個基隆」

2019-06-20 23:19

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46

新北暑期兒童消防夏令營開放報名 名額限2800人

2019-06-21 11:09

影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

u故事／熱愛老車 張璟右踏上改車之路

2019-06-21 12:46

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top