影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



有台版威尼斯之稱的基隆市正濱懷舊碼頭色彩屋，是遊客拍照打卡熱點，色彩屋很好拍，色彩屋也很好逛，整排的屋子陸續開了咖啡店，甜點店，還有西班牙菜餐廳，現在又多開了一家燒烤店，漁民深夜抓回來要送崁仔頂魚市場的現撈仔，已被他們攔截，成了隱藏版菜單的主角，內行人來這家店，一定先點隱藏版菜單。

海大共同教育中心體育教育組教授曹校章說，色彩屋出現後，觀光效應出現，但很多人拍完照就走，沒有創造實質經濟效益。他深信，當這一帶有了群聚效應，有很多話題時，這個區塊就會繁榮。

他在好朋友開的PICASSO餐廳隔壁開店，把已經是大廚又回來讀博士班的學生皮東海找來掌廚，加上好友謝鎮銘三人，合開525酒食館，525不是什麼密碼，就只是門牌號碼。

曹校章說，這家居酒屋，假日式真台味，對於食材他們很講究，店外有兩艘漁船，漁民出海潛水抓魚，深夜回來，魚被送往坎仔頂魚市之前就被他們攔截，新鮮沒話說。

除了各式燒烤，還有海鮮，豬排，創意吉古拉，當然有謝（蟹）老闆就一定要有小漢堡。但最讓人驚喜的是隱藏版菜單，中卷飯，烤豬腳，醃漬白底蟹，時令鮮魚、天使姻脂蝦兩吃，做沙西米和現烤，都很好吃，來杯冰涼啤酒，那更是絕配。