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美食新天地／漁船泊門口 525酒食館天天吃現撈仔

2019-06-21 23:43聯合報 記者吳淑君／基隆報導

基隆市正濱懷舊碼頭色彩屋有「台版威尼斯」之稱，已成拍照打卡熱點，拍完照，色彩屋新開「525酒食館」，每天攔截漁民送往崁仔頂漁市的現撈漁獲，成為他隱藏版菜單內容。股東包括謝（蟹）老闆，皮老闆（主廚）和流氓教授，是充滿驚喜和笑聲的居酒屋。

基隆「525酒食館」時令鮮魚、天使胭脂蝦做沙西米或現烤都很好吃。 記者吳淑君／攝...
基隆「525酒食館」時令鮮魚、天使胭脂蝦做沙西米或現烤都很好吃。 記者吳淑君／攝影
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海大共同教育中心體育教育組教授曹校章，皮膚黑，講話幽默，被戲稱流氓教授，他的專長是海洋休閒運動，也關心和平島觀光發展。他說，色彩屋引發觀光效應，很多人拍完照就走，缺乏實質經濟效益。

他深信，當這一帶有群聚效應和很多話題時，區塊就會逐漸繁榮，他從輔導者轉變成實作者，在好朋友開的餐廳隔壁開店呼應，把大廚兼博士生皮東海找來掌廚，加上好友謝鎮銘，開了「525酒食館」，525不是什麼密碼，是門牌號碼。

小漢堡也很有特色。記者吳淑君／攝影
小漢堡也很有特色。記者吳淑君／攝影
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曹校章說，這家居酒屋假日式真台味，對食材很講究，店外有2艘漁船，漁民出海潛水抓魚，深夜回來，魚被送往崁仔頂漁市之前就被他們攔截到店，新鮮沒話說。除有各式燒烤，還有海鮮、豬排和創意吉古拉，當然有蟹老闆就一定要有小漢堡。

但最讓人驚喜的是隱藏版菜單，中卷飯、烤豬腳、醃漬白底蟹、時令鮮魚、天使胭脂蝦都可以做沙西米或現烤兩吃，味道都很好，來杯冰涼啤酒更是絕配。

店名：525酒食館

地址：基隆市中正區中正路525號

電話：(02)24625255

營業時間：周一到周六：17：30~23：30；周日11：30~23：00；周三公休。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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