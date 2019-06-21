每人520元 兒童半價 郵輪列車啟動 暢遊東海岸美景

2019-06-21 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮東海岸郵輪式列車今起上路，載遊客暢遊台11線多個景點。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

夏天的東海岸海景迷人，花蓮縣府和華聯遊覽車客運公司合作，今起推出郵輪式列車，載民眾暢遊東海岸，走訪大石鼻山步道、石梯坪、新社梯田等秘境及熱門打卡景點，採預約制，4人成行每人520元，兒童半價。

花蓮東海岸郵輪式列車今起上路，載遊客暢遊大石鼻山步道等台11線多個景點。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮東海岸郵輪式列車為中型巴士，上午8時30分從花蓮火車站旅遊服務中心搭車，朝東海岸前進，沿途經過番薯寮遊憩區、大石鼻山步道、石梯坪、石梯漁港、石門遊憩區、新社梯田、親不知子海上古道、芭崎瞭望台，再回到花蓮火車站，各點停留15分鐘到40分鐘不等，預計傍晚5時30分回到火車站。

華聯董事長許兆麟說，華聯遊覽客運今年2月獲縣府核准東海岸郵輪式列車經營權，積極籌畫並投入經費，盼藉由便捷的大眾運輸，帶動東海岸沿線城鎮觀光發展；縣長徐榛蔚說，花蓮的命脈就是交通與觀光，期盼郵輪式列車活絡東海岸沿線經濟，創造政府、民間和遊客三贏。

東海岸郵輪式列車一日券大人520元，未滿12歲的兒童260元，至少要在1天前預約，在各大旅行社、電商平台、飯店、民宿、全家便利商店及華聯客運都可預訂，費用含車資和保險，不包括午餐。洽詢電話（03）8461899。

此外，花蓮夏天旗艦型活動「夏戀嘉年華」將於7月4日起到11日一連熱鬧8天8夜，縣府昨公布藝人名單，包括田馥甄、玖壹壹、羅志祥、丁噹、八三夭、畢書盡、潘瑋柏、A-Lin等，卡司堅強。