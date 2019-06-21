基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年暑假市府教育處結合在地高職與國中推出生涯發展暨技職試探暑期營隊，共計開辦7個職群13梯次的營隊，讓國中生在漫長的暑假期間有一個健康休閒的好去處。

聖心高中辦理的「美食饗宴營」、「機光閃閃」等4個營隊，除了讓學生親自體驗烹飪樂趣，啟發學生料理魂；百福國中舉辦的「食在百中、農情蜜蜜」，學生可以從在樂活中找到農情閒趣，手作各式精緻小點心。

培德工家安排的4個「技職試探暑期營隊」，除了帶學生探索中西料理大不同，藝術職群營隊還讓學生體驗舞蹈與攝影的經驗，在舞台上盡情表現自我。光隆家商也推出「完美彩繪」，參加學生可學習到各種人體彩繪技巧與整體造型，完美展現與發揮自身獨有的特質與特色。

學生表示，能夠提早了解不同職群的學習內容及須具備的能力，對未來就學進路的選擇均會有很大幫助。此外，市府也以高關懷學生為對象，委請培德工家與經國管理學院共同辦理表藝與餐旅營隊，希望透過一連串的探索活動，激發自我潛能，增進學生問題解決能力，重新架構新生命的生活態度與方向。