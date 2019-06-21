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新城橋改建要改道繞遠路 宜蘭縣長林姿妙請命搭便橋

2019-06-21 18:03聯合報 記者羅建旺╱即時報導

跨越宜蘭河的新城橋，連接宜蘭市與員山鄉，預計本月（6月）27日封橋改建。

但宜蘭縣政府接獲反映，橋梁封閉期間並未設置便橋，民眾須改道，行駛週邊的替代路線，較現有路線增加5至7公里的路程，非常不方便。

為此，宜蘭縣長林姿妙今天勘察，建議交通部公路總局第四區養護工程處在不影響工期的前提下，應慎重硏議搭設便橋。

對此，第四區養護工程處允諾，將縣政府及地方民眾建議帶回研議，並儘速回復。

宜蘭縣政府交通處指出，新城橋改建期間，第四區養護工程處提供建議南北兩端的替代路線，但替代路線，路程增加5至7公里，加上沿線紅綠燈停等，增加不少交通往返時間。

交通處表示，尤其施工期間為要到109年5月19日，共計455日曆天，工期較長，還有近一年才能完工，許多民眾反應相當不便，因此，林縣長視察後，請四工處回應地方民眾通行的安全及便捷需求，應研議搭設便橋。

第四區養護工程處建議的北端替代路線為慶和橋、慈航路、雪峰路、大坡路、梅州一路、蘭城橋、蘭城路，南端替代路線為蘭城路、永同路、永金一路、永金一號橋、金山西路、員山路、泰山路，替代路線道路路寬8公尺以上，可供雙向車輛通行。

跨越宜蘭河的新城橋，連接宜蘭市與員山鄉，預計本月（6月）27日封橋改建。記者羅建...
跨越宜蘭河的新城橋，連接宜蘭市與員山鄉，預計本月（6月）27日封橋改建。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣長林姿妙（中）今天勘察新城橋改建工程，建議交通部公路總局第四區養護工程處在...
宜蘭縣長林姿妙（中）今天勘察新城橋改建工程，建議交通部公路總局第四區養護工程處在不影響工期的前提下，應慎重硏議搭設便橋。圖／宜蘭縣政府提供
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