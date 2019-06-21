黑熊凌晨闖入台東校園 嚇壞替代役男

2019-06-21 17:47 中央社 台東縣21日電



一隻體形壯大的台灣黑熊，今天凌晨闖入南橫山區霧鹿國小校園，讓當時在外抽菸的替代役男嚇得不敢動，他隨後拍下黑熊身影。霧鹿村長說，這是第一次有黑熊這麼接近部落。

「就這樣黑團團的一圈從草叢走出來」，台東縣海端鄉霧鹿國小替代役男李本善，回想今天凌晨那一幕，還心有餘悸。他說，凌晨1時許他到宿舍外抽菸，睡眼惺忪，忽然看到台灣黑熊冒出來，「瞬間，睡意全消，動也不敢動」。

李本善說，他當時和黑熊的距離只有3至5公尺，「黑熊還瞄了我一眼」，當時很驚嚇，看著黑熊慢慢從面前經過後，他趕緊拿起手機拍攝，「這頭黑熊很壯大，站起來有180、190公分高」，「以前都是在動物園看到，沒想到這次竟然是活生生的撞見」。

霧鹿村長古振英說，黑熊出現在霧鹿村的消息一早就傳遍整個部落，因為部落內有小孩大家很擔心黑熊尚未離遠，她會請年輕人組織巡守隊，如發現黑熊把牠驅離，並廣播要村民注意。

古振英說，霧鹿部落雖然在南橫山區，但過去從未有黑熊進入部落，這是第一次有黑熊這麼接近部落。

台東縣警察局霧鹿派出所所長洪耀昌表示，第一時間已請村長廣播，宣導「熊出沒請注意，如撞見，切勿驚恐，慢慢後退，安靜離開最安全」。

林務局台東林管處人員中午前往了解，林務局人員表示，黑熊可能是下山覓食，只要不被激怒或驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山碰到熊，千萬別爬樹，倒是可以變身「人者龜」，或是採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法還幸運加上下坡地形，才是逃生上策。