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29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相，市長林右昌說，今年不只有嘉年華遊行，早上10點起在海洋廣場有海洋市集，晚上遊行完，紙風車親子劇團7點在海洋廣場接力演出《番薯森林奇遇記》，他歡迎大家來基隆感受港都熱情。

文化局指出，基隆海洋老鷹嘉年華遊行將於6月29日，星期六)午4時在基隆市區熱鬧登場。今年首次邀請國外森巴舞者與鼓團，以及身聲劇場(怪型環保樂器+白色精靈)加入遊行。

遊行路線從海洋廣場集合出發→忠一路→舊火車站前圓環→忠一路→孝二路→忠二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→海洋廣場(終點)。除了下午的熱情踩街遊行，晚間7點由紙風車劇團接續演出《番薯森林奇遇記》親子劇，讓大小朋友吹著夏日晚風，一起歡樂看戲。

本次嘉年華花車及各項道具皆由社區共創，作品都和基隆有關聯，由五福社區、仁壽社區、武崙社區、六堵社區、禮東社區、山海觀社區分別製作海龜媽媽與寶寶、海豚帥哥度假趣、歡樂小卷親子樂、閃亮飛魚之舞、潛水女孩愛基隆、燈塔女神等主題。

並由大壯觀願景發展協會製作全新遊艇花車，象徵基隆海洋產業的蓬勃發展。遊行活動除了7個社區外，亦邀請Samba Louca 瘋狂森巴巴西鼓團、MANJAGO GROUP 曼加非洲、身聲劇場、本市學校、演藝團體、新住民、海大國際學生及外縣市鼓隊，計有47個隊伍共襄盛舉。

活動當日從上午10點至晚間8點特別在海洋廣場後端(靠近中正高架橋端)及截流站上方用地，規劃了海洋市集，以在地文創、美食及辦手禮為主軸，讓民眾及外地遊客能看遊行、逛市集，推廣在地好物。

基隆市稅務局也在現場推出三大好康活動，分別為捐贈發票、下載統一發票兌獎app及稅務常識有獎徵答等，即可兌換不同精美好禮。

基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記...
基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記者吳淑君／攝影
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晚上遊行完，紙風車親子劇團7點在海洋廣場接力演出番薯森林奇遇記。記者吳淑君／攝影
晚上遊行完，紙風車親子劇團7點在海洋廣場接力演出番薯森林奇遇記。記者吳淑君／攝影
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基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記...
基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記者吳淑君／攝影
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基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記...
基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記者吳淑君／攝影
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基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記者吳淑君／攝影
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晚上遊行完，紙風車親子劇團7點在海洋廣場接力演出番薯森林奇遇記。記者吳淑君／攝影
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基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記...
基隆海洋老鷹嘉年華遊行今年邁入第9年，即將在29日登場，7大主題花車今天亮相。記者吳淑君／攝影
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