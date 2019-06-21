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世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10聯合報 記者余衡╱即時報導

世紀大佛畫作空拍。圖／台開提供
世紀大佛畫作空拍。圖／台開提供
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今天的花蓮台開新天堂樂園很熱鬧！國際知名禪畫家洪啟嵩創作，長168公尺、寬72.5公尺，總面積達30座籃球場的「世紀大佛」畫作，今天在新天堂樂園戶外廣場首次全幅展開，同時享譽國際的「吳寶春麵包花蓮店」也選在今天上午開幕，預計將替即將到來的暑期旅遊旺季帶來人潮。

洪啟嵩2001年時見阿富汗巴米揚大佛被炸毀，粉碎世界和平及人類心靈，於是發願創作巨型佛像，隨後花了17年、6025天、148,920小時的驚人時間，獨立完成「世紀大佛」畫作，該畫曾於去年在高雄展覽館局部展出，當時吸引外界目光期待全幅展出，今早10點至下午4點於台開新天堂首次限定展開全畫，並申請金氏世界紀錄。

吳寶春麵包店「洄瀾共好店」今早也在台開新天堂正式開幕，吳寶春特別以樂園名稱創作「新天堂麵包」，並選用花蓮在地食材推出「紫心地瓜」、「芋頭餐包」及「地瓜餐包」等3款限定麵包，他特別感謝台開董事長邱復生的邀請，讓他有機會來到東部開設首間分店，未來也會多跟在地小農接觸，多元選用農產推出具有花蓮特色的麵包。

此外吳寶春還應邀出任「花蓮觀光大使」，縣長徐榛蔚指出吳寶春讓台灣飲食技藝躍上國際，現在東部也能享用的到，盼透過吳寶春的手藝帶給花蓮居民更多幸福感，也將花蓮的美好及農作推向世界。吳寶春謙虛指出，才剛開始認識花蓮，但馬上感覺到這裡是個景色優美、空氣清新的好地方，自己會在麵包創作上持續努力，也盼國人多到花蓮旅遊。

吳寶春麵包花蓮店剪綵。（左起縣長徐榛蔚、吳寶春、台開董事長邱復生）。記者余衡／攝...
吳寶春麵包花蓮店剪綵。（左起縣長徐榛蔚、吳寶春、台開董事長邱復生）。記者余衡／攝影
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吳寶春麵包花蓮洄瀾共好店。記者余衡／攝影
吳寶春麵包花蓮洄瀾共好店。記者余衡／攝影
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吳寶春麵包店推出3款花蓮限定麵包。記者余衡／攝影
吳寶春麵包店推出3款花蓮限定麵包。記者余衡／攝影
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吳寶春徐榛蔚台開
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