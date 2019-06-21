世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



世紀大佛畫作空拍。圖／台開提供 分享 facebook 今天的花蓮台開新天堂樂園很熱鬧！國際知名禪畫家洪啟嵩創作，長168公尺、寬72.5公尺，總面積達30座籃球場的「世紀大佛」畫作，今天在新天堂樂園戶外廣場首次全幅展開，同時享譽國際的「吳寶春麵包花蓮店」也選在今天上午開幕，預計將替即將到來的暑期旅遊旺季帶來人潮。

洪啟嵩2001年時見阿富汗巴米揚大佛被炸毀，粉碎世界和平及人類心靈，於是發願創作巨型佛像，隨後花了17年、6025天、148,920小時的驚人時間，獨立完成「世紀大佛」畫作，該畫曾於去年在高雄展覽館局部展出，當時吸引外界目光期待全幅展出，今早10點至下午4點於台開新天堂首次限定展開全畫，並申請金氏世界紀錄。

吳寶春麵包店「洄瀾共好店」今早也在台開新天堂正式開幕，吳寶春特別以樂園名稱創作「新天堂麵包」，並選用花蓮在地食材推出「紫心地瓜」、「芋頭餐包」及「地瓜餐包」等3款限定麵包，他特別感謝台開董事長邱復生的邀請，讓他有機會來到東部開設首間分店，未來也會多跟在地小農接觸，多元選用農產推出具有花蓮特色的麵包。