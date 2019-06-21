宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



2019宜蘭國際童玩藝術節開幕進入倒數，下個月（7月）6日到8月18日將在冬山河親水公園登場，全票假日350元，非假日250元，但申辦電子童玩護照，不但全國中小學生與宜蘭縣民優惠價只要100元，辦妥電子護照，童玩節期間出示手機上的QR CODE，便可以不限次數暢遊童玩節。

「申辦優惠倒數計時，請把握最後幾天搶好康的機會！」宜蘭縣文化局今天提醒，電子童玩護照受理線上申辦，申辦日期到7月5日上午10點為止，不要錯過了。

文化局指出，今年童玩節以「蛻變」為主題，內容全面升級，有世界各國民俗舞蹈團隊表演、國際級專業特色遊藝團隊踩街互動，還有往年受歡迎的清涼消暑戲水設施，今年在遊戲部份更大幅增加科技元素，有多項虛擬實境互動體驗，今年開園時間從早上9點延長到晚上9點，晚上有光彩奪目燈光水舞，引人入勝星光主秀，白天到夜晚節目精彩不斷，加量不加價。

如果不熟悉線上操作，文化局加強服務，本月（6月）23日早上10點至下午5點前，在宜蘭縣文化中心及羅東文化工場一樓大廳，現場設櫃有專人協助民眾申辦電子童玩護照，這段期間除線上刷卡付款外，更提供現金繳費。

文化局表示，童玩護照系統需人工審核，預售系統將7月5日上午10點關閉，已通過審核訂單，務必在中午12點前完成線上繳費，未完成繳款視同無效訂單，每組QRCODE電子票證僅限本人使用，請勿冒充他人使用。