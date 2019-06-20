響應飢餓三十 花蓮縣府一日捐20萬元

2019-06-20 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，花蓮縣政府在世界難民日的今天舉辦12小時飢餓體驗，超過600名縣府員工自發參與，更一日捐或愛心捐款，總計新台幣20萬8千225元，將全數投入｢飢餓三十—國內特況家庭急難救助」，幫助許多貧困家庭。

今日是世界難民日，花蓮縣府許多局處首長與同仁慷慨一日捐，投入飢餓三十全球人道救援行動。花蓮縣府副祕書長張逸華表示，謝謝台灣世界展望會在兒童工作上的盡心努力，相信每一個兒童的生命都極寶貴且應該被珍惜，花蓮縣政府願意和台灣世界展望會站在一起，攜手保護國內外兒童與家庭。

今年飢餓三十人道救援行動以「Rescue Now！搶救最脆弱兒童」為主題，盼望能集結民眾的力量，一同搶救敘利亞、南蘇丹等脆弱國家中最需要的兒童，以及關懷國內特況家庭的急難需求，幫助孩子脫離危急的生存困境。