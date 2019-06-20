花蓮秀溪泛舟旺季到 衛生局啟動緊急醫療站

2019-06-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



秀姑巒溪泛舟是花蓮地區每年暑假重頭戲，花蓮縣政府衛生局為維護遊客安全，將從本月23日起至9月10日共計80天，在奇美部落和長虹橋畔的奚卜蘭遊客中心設置兩處「行動緊急醫療站」，由專業醫療團隊進駐值勤提供緊急醫療服務，提升秀溪水域安全。

縣府衛生局長朱家祥表示，因應每年暑假大批遊客湧入秀溪泛舟及海岸線觀光，為讓遊客玩得盡興安全，協調各急救責任醫院加強機動醫療能力，由於秀溪地處偏遠，若發生意外距離最近的花蓮醫院豐濱分院車程要將近50分鐘，於是局協調花蓮醫院在奇美部落及長虹橋畔設立行動緊急醫療站。

朱家祥指出，設置緊急醫療站已邁入第11年，各站將配有1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車司機，配合泛舟活動時間從每天上午9點進駐奇美部落和及奚卜蘭遊客中心內的太平洋一號店，提供中、下游水域緊急救護工作，光去年就服務了108人次，足見緊急醫療站確實不可或缺。