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花蓮秀溪泛舟旺季到 衛生局啟動緊急醫療站

2019-06-20 16:29聯合報 記者余衡╱即時報導

秀姑巒溪泛舟是花蓮地區每年暑假重頭戲，花蓮縣政府衛生局為維護遊客安全，將從本月23日起至9月10日共計80天，在奇美部落和長虹橋畔的奚卜蘭遊客中心設置兩處「行動緊急醫療站」，由專業醫療團隊進駐值勤提供緊急醫療服務，提升秀溪水域安全。

縣府衛生局長朱家祥表示，因應每年暑假大批遊客湧入秀溪泛舟及海岸線觀光，為讓遊客玩得盡興安全，協調各急救責任醫院加強機動醫療能力，由於秀溪地處偏遠，若發生意外距離最近的花蓮醫院豐濱分院車程要將近50分鐘，於是局協調花蓮醫院在奇美部落及長虹橋畔設立行動緊急醫療站。

朱家祥指出，設置緊急醫療站已邁入第11年，各站將配有1名急診專科醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車司機，配合泛舟活動時間從每天上午9點進駐奇美部落和及奚卜蘭遊客中心內的太平洋一號店，提供中、下游水域緊急救護工作，光去年就服務了108人次，足見緊急醫療站確實不可或缺。

此外，朱家祥也鼓勵民眾學習CPR及運用AED，具備基礎急救能力以備不時之需，同時提醒遊客泛舟屬於激烈活動，對患有心血管疾病者可能過於激烈，參與泛舟除注意水位及身體狀況外，下水前也務必做好暖身運動及補充水分，才能避免抽筋及中暑盡情感受山水魅力。

緊急醫療站服務遊客。圖／衛生局提供
緊急醫療站服務遊客。圖／衛生局提供
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