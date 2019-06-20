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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

影／世界難民日 女議員難忘人生第1塊牛奶糖

2019-06-20 15:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

今天620世界難民日，宜蘭縣政府響應台灣世界展望會第30屆｢飢餓30全球人道救援行動」，呼應今年主題「RESCUE NOW！搶救最脆弱兒童」，由縣長林姿妙與局處首長，捐薪水、捐零用錢，一起關懷急難家庭。

女縣議員孫湯玉惠與服務處人員也把今天一整天的薪水都捐出，響應公益。

「那塊小方形的牛奶糖甜到現在，是這輩子最幸福的味道！」孫湯玉惠也曾受世界展望會的幫助，至今感恩難忘。

她說，小時候住花蓮阿美族部落，根本不知道世界上還有牛奶糖這種東西，世界展望會送來物資中，除食物外，有牛奶糖，人生第一次吃到，那種幸福的味道，至今還不能忘，有機會出國，也曾四處尋找同款牛奶糖，但一直都無法如願，只能留在記憶裡，提醒受人恩惠，要幫助別人。

宜蘭縣政府今天響應台灣世界展望會全球人道救援行動，募得的款項將全數投入｢飢餓30宜蘭急難家庭｣。

縣長林姿妙表示，照顧弱勢族群一直都是宜蘭縣政府責無旁貸的工作，未來也會持續做到最好，這是宜蘭縣政府對所有縣民的承諾，也呼籲民眾能一同付出愛心，關懷周遭需要幫助的人。

今天活動中，宜蘭縣私立安康幼兒園童表演「太鼓陣」、獻唱｢勇氣百分百｣，以歌舞為其他脆弱兒童加油打氣。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮致謝，表示持續關懷國內外特殊景況家庭，協助遭逢意外的經濟弱勢家庭度過難關，

今天620世界難民日，宜蘭縣政府響應台灣世界展望會第30屆｢飢餓30全球人道救援...
今天620世界難民日，宜蘭縣政府響應台灣世界展望會第30屆｢飢餓30全球人道救援行動」，一起關懷急難家庭。記者羅建旺／攝影
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宜蘭女縣議員孫湯玉惠曾受世界展望會的幫助，至今感恩難忘，今天與服務處人員也把今天...
宜蘭女縣議員孫湯玉惠曾受世界展望會的幫助，至今感恩難忘，今天與服務處人員也把今天一整天的薪水都捐出，響應公益，難忘當年受助，吃到人生第一塊牛奶糖，甜到現在，是這輩子最幸福的味道。記者羅建旺／攝影
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今天620世界難民日，宜蘭縣政府響應台灣世界展望會第30屆｢飢餓30全球人道救援...
今天620世界難民日，宜蘭縣政府響應台灣世界展望會第30屆｢飢餓30全球人道救援行動」，呼應今年主題「RESCUE NOW！搶救最脆弱兒童」，由縣長林姿妙與局處首長，捐薪水、捐零用錢，一起關懷急難家庭。記者羅建旺／攝影
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林姿妙薪水幼兒園
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