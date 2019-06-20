補助伴唱版權？宜蘭綠營籲免費應做全套

2019-06-20 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



高歌一曲受社區居民熱愛，但伴唱帶有版權問題，有無侵權？卻讓居民擔心受怕。

宜蘭縣政府率全國之先，與版權業者洽談，經議價後，業者願意以市價6折優惠社區活動中心使用，目前已有31個社區選擇與業者簽約。

不過，民進黨宜蘭縣議會黨團，包括縣議員陳文昌、呂惠卿、林麗、謝燦輝、吳宏謀等今天召開記者會批評，事實上，縣政府從頭到尾都沒提到要幫社區支付這筆費用。

呂惠卿等人認為，應該和台南市一樣，由縣府編列預算來全面購買公播權，給社區民眾安心方便使用，才是政府單位應有的作為。

黨團指出，縣府不是只有顧「讀書免錢，呷飯免錢」，不惜一切代價，但長者福利、社區權益卻棄之不顧， 預算追加減，說要造福社區卡拉ＯＫ公播權，口號響亮，卻是口惠而實不惠，格外令人感到諷刺。

對此，宜蘭縣政府今天由秘書長林茂盛、社會處長劉富美說明，宜蘭市七張社區總幹事陳雋發、冬山鄉永美社區理事長何長順、壯圍鄉順和社區理事長李炳賢、壯圍鄉古亭社區總幹事沈美雲等出席，說明社區現況。

縣政府所指出，目前縣內扶植的關懷據點及C據點，依各社區開放的課程時段，每個月補助費用1萬至6萬元不等，相關版權與公播權費用可自該費用勻支，社區無需再另籌經費。

縣政府表示，社區使用伴唱機是否有違公播權及版權爭議，屬全國性的問題，經濟部智慧財產局6月18日新聞稿已明白表示，里民活動中心等非營利場所，提供伴機唱歌具高度公益性，歌曲如由特定伴唱機廠商壟斷，不利音樂著作流通利用，為回應民眾訴求，目前立法院已提案修著作權法。

林茂盛籲請請立委協助，儘速完成；此外，縣府表示，智慧局已協調各伴唱機廠商不應輕易啟動民、刑事訴追，並協調伴唱機廠商提供原廠設定服務，社區里民活動中心可多加利用。

對縣議員建議宜蘭縣政府應比照台南市政府，編列預算支應相關費用，宜蘭縣政府指出，未完成修法前，是否編列相關預算？宜蘭縣將與各縣市政府同步。

立委陳歐珀今天出席民進黨宜蘭縣議會黨團記者會則表示，智權法是世界潮流，但應考慮民眾生活難處，包括經費支出與法律上不熟悉等，下周３邀智慧財產局與業者討論公益伴唱帶版權說明會，避免民眾因誤解恐慌。