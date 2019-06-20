基隆嶼25日開放登島 林右昌：一起尋找「11個基隆」

2019-06-20 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，即將在25日全面對外開放，基隆市長林右昌邀請民眾前往探索素有「台灣龍珠」美譽的秘境，一起尋找「11個基隆」，25日首日登島遊客只要在臉書打卡分享照片，就可獲得限量100份的紀念品。

基隆嶼有「台灣龍珠」美譽，上了島有什麼好玩的？基隆市政府指出，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

另外，島上生態豐富，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的十一個基隆值得大家去探尋。

這11個基隆有，從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市，踏上基隆嶼，還可以欣賞七個以基隆為名的植物，基隆蠅子草（瀕危）、基隆筷子芥（瀕危）、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽。

想去基隆嶼的民眾，只要選定經市府核准登島的船舶(請至本府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊查詢相關資訊)，可以在本市碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員，為登島遊客領隊解說及安全管理。

開放當天登島遊客只要在臉書打卡分享照片，就可獲得限量100份的紀念品。