親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

基隆嶼25日開放登島 林右昌：一起尋找「11個基隆」

2019-06-20 14:11聯合報 記者吳淑君╱即時報導

受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，即將在25日全面對外開放，基隆市長林右昌邀請民眾前往探索素有「台灣龍珠」美譽的秘境，一起尋找「11個基隆」，25日首日登島遊客只要在臉書打卡分享照片，就可獲得限量100份的紀念品。

基隆嶼有「台灣龍珠」美譽，上了島有什麼好玩的？基隆市政府指出，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

另外，島上生態豐富，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的十一個基隆值得大家去探尋。

這11個基隆有，從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市，踏上基隆嶼，還可以欣賞七個以基隆為名的植物，基隆蠅子草（瀕危）、基隆筷子芥（瀕危）、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽。

想去基隆嶼的民眾，只要選定經市府核准登島的船舶(請至本府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊查詢相關資訊)，可以在本市碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員，為登島遊客領隊解說及安全管理。

開放當天登島遊客只要在臉書打卡分享照片，就可獲得限量100份的紀念品。

想登島民眾，除了付船費外，市府再向每人收取100元保育維護費，做為基隆嶼資源保育及環境維護費用，以維持觀光遊憩品質及環境資源保育，賦予基隆嶼一個新的開始。配合開放登島，遊客只要憑登島保育維護費票券收執聯，到碧砂漁港的特約店家即可享有九折優惠。

基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑君／攝影
分享
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑君／攝影
分享
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑君／攝影
分享
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。圖／基隆...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。圖／基隆市政府提供
分享
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑君／攝影
分享
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑...
基隆嶼將在25日重新開放登島，市長林右昌建議大家一起尋找「11個基隆」。記者吳淑君／攝影
分享

基隆嶼燈塔基隆港
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

小卷哪分基隆、新北 林右昌、侯友宜將合體行銷

2019-06-19 23:54

基隆通化、居仁 關懷點升級

2019-06-19 23:44

連結國際 台開打造養生旅居旅館

2019-06-19 23:29

基隆紅淡山有眼鏡蛇 登山記得「打草驚蛇」

2019-06-19 23:13

玉里農路不敵連日大雨 山坡坍方今會勘整治

2019-06-19 19:48

國民黨內立委初選勝出 黃啟嘉：獲提名當然會選到底

2019-06-19 19:39

基隆市招考80名清潔隊員 背沙包跑60公尺拚高下

2019-06-19 17:34

基隆和平島聖薩爾瓦多城考古新發現 4墓區有3具遺骸

2019-06-19 17:23

影／林下經濟正夯 居民種菇養蜂拚經濟

2019-06-19 14:51

旅遊景氣回溫 宜蘭第一季遊客比去年同期成長12%

2019-06-19 14:25

蕭美琴民調輸國民黨人選？綠花蓮主委：很驚訝

2019-06-19 13:56

基隆紅淡山步道驚見大眼鏡蛇 山友嚇壞！

2019-06-19 10:00

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

國民黨屏東第一選區立委初選登記截止 他竟沒現身

2019-06-19 17:09

5億餘元新闢三姓橋路今通車 改善新竹香山交通瓶頸

2019-06-19 19:09

基隆和平島聖薩爾瓦多城考古新發現 4墓區有3具遺骸

2019-06-19 17:23

空氣臭到吃不下飯睡不著覺 逾百居民屏縣府前下跪抗議

2019-06-19 16:16

基隆市招考80名清潔隊員 背沙包跑60公尺拚高下

2019-06-19 17:34

彰化是二等公民？ 不分黨派向中央爭取提高統籌分配款

2019-06-19 20:02

桃市斥資280萬元開設「工匠技藝學堂」 今暑期開課

2019-06-19 15:46

台中市偏遠區公車脫班嚴重 交通局：漏一次罰一次

2019-06-19 17:31

影／侯友宜宴請藍綠11立委 爭取新北建設經費

2019-06-19 20:22

一年內家中至親兩死一植物人 8旬視障老翁處境待援

2019-06-19 16:33

透納氏症女孩僅127公分 走出庇護工坊當超商店員

2019-06-20 10:43

「傑克與魔豆」童話公園落腳八德區 預計今年底可完工

2019-06-20 07:45

熱！台南玉井芒果冰提前熱賣 這時間最好吃

2019-06-20 07:50

老醫院重生！ 中壢新國民醫院與台北醫學大學合作經營

2019-06-19 16:22

北捷「新北投-大安」直達車 今測試

2019-06-19 22:41

台南東區新設這座大型停車場 明天起免費停車10天

2019-06-19 17:35

台南消防救災添戰力 官田工業區廠商捐沙灘車救災

2019-06-19 19:37

林口A匝道禁左轉效益差 20日恢復人行道

2019-06-19 18:29

稽查員遭毆 嘉縣追查「環保蟑螂」

2019-06-19 23:20

不分區改選區域 柯志恩：希望為整個新北爭取好建設

2019-06-19 19:15

三度流標！日籍建築師妹島和世「台中綠美圖」終於決標

2019-06-19 17:01

北市推廚餘減量 柯文哲自爆根本沒降低

2019-06-19 19:17

柯文哲指雙城論壇議員報名滿 議員打臉還沒開始報名

2019-06-19 20:36

世界級新地標…「台中綠美圖」9月動工 111年完工

2019-06-19 23:21

國民黨內立委初選勝出 黃啟嘉：獲提名當然會選到底

2019-06-19 19:39

挾持人質事件如「電影情節」 鄭文燦：2小隊長晉陞定了

2019-06-19 20:01

台中「智慧營運中心」方向不變 新定位年底公布

2019-06-19 23:31

竹縣首座5星級影城 3年後完工

2019-06-19 23:10

模範生市長獎開心與韓國瑜合影 補校阿嬤活到老學到老

2019-06-19 18:32

上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16

迎接炎炎夏日 桃園廣豐新天地徵「清涼大使」抽餐券

2019-06-19 19:16

新北市拚準公共幼兒園 侯友宜半月衝到100園

2019-06-20 12:12

中山區條通酒店違規 柯文哲要求年底前解決

2019-06-19 18:48

桃園民族公園「富士山」滑梯亮相 戲水區7月開噴

2019-06-20 11:23

寶島時代村「復活」 葡萄節明天登場

2019-06-20 07:43

新北觀光工廠輕旅行 長幼團遊免費玩

2019-06-19 23:54

海洋老鷹嘉年華29日登場 基隆交管3小時

2019-06-20 10:38

嘉縣議員質詢批長照2.0 樂齡學習費太少未普及照顧長者

2019-06-19 16:31

2019新北觀光工廠團開跑 長者幼兒可免費參加

2019-06-19 16:02

孩子玩手遊偷刷近萬元 北市法務局：新規定有機會退款

2019-06-20 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top