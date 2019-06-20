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封島近5年 基隆嶼6/25起開放登島

2019-06-20 13:52中央社 基隆20日電

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風襲擊封島近5年，基隆市府今天宣布25日全面對外開放，市長林右昌邀請民眾一同前往探索秘境，尋找「11個基隆」。

市府表示，基隆嶼為基隆市重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁皆為火山生成的島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

島上生態更是豐富，除了春夏季鐵炮百合、秋季金花石蒜，還有「11個基隆」值得民眾探尋，例如，從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，還有7種以基隆為名的植物，包含基隆蠅子草、基隆筷子芥、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽。

有意登島的民眾，只要選定市府核准的船舶，可在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有導覽人員為遊客解說，另外，遊客在開放登島當天於臉書打卡分享照片，就可獲得限量100份的紀念品。

市府表示，正式開放後除船費外，將另向每名登島遊客收取新台幣100元保育維護費，作為基隆嶼資源保育及環境維護費用，另外，遊客只要憑登島保育維護費票券收執聯到碧砂漁港特約店家消費可享9折優惠。

基隆嶼燈塔基隆港
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