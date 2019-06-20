海洋老鷹嘉年華29日登場 基隆交管3小時
「2019基隆海洋老鷹嘉年華活動」29日登場；下午三點到六點遊行時段實施交通管制，基隆市政府請民眾利用大眾運輸前往參加活動，自行開車民眾請提前改道。
基隆市政府表示，為維護活動順利舉行，當日遊行時段實施市區道路部分路段交通管制，相關管制訊息說明如下
二、遊行路線：海洋廣場→忠一路→港西街圓環→忠一路→孝二路→忠二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→海洋廣場。
三、管制範圍：詳後附管制範圍圖。
四、管制方式：所有車種禁止進出。
五、管制地點：
(一)東：仁二路/愛五路口、仁三路/愛四路口、南新街/仁二路137巷(南新街僅允許南榮路通往仁二路方向通行)。
(二)南：孝三路/忠三路口、孝二路/忠三路口、孝一路/忠三路口、愛一路/仁四路口、愛三路/仁四路口。
(三)西：中山一路/民治平交道、中山一路/忠一路。
(四)北：中正路/義一路口(往中正路)、仁一路/愛三路口。
六、大眾運輸管制：
(一)市區公車：
1.中正區來車：義一路/信一路口折返。
2.信義區來車：信一路/美猴橋口、信一路/義四路折返。
3.中山區、安樂區來車：忠四路站折返。
4.七堵區、暖暖區來車：南榮路/曲水街口(近三坑車站)折返。
(二)田寮河環狀線接駁車：信一路－美猴橋折返仁一路(取消停靠義二路口、二信循環站及電力公司3站)。
(三)公路客運：
1.中正區(濱海公路)來車(791、1051)：
中正路－義一路－信一路接中正高架橋上國道1號，經麥金路往國家新城，反向出城亦然。
2.信義區(瑞芳)來車(788)：信一路－義一路－信二路折返。
3.安樂區(國家新域、金山、萬里)來車(789、790、801、862)：
安一路－成功二路－安樂路一段－國家新城站，反向出城亦然。
4.七堵區、暖暖區來車(787、1011、1031、1032、1191、1192)：
南榮路/曲水街口(近三坑車站)折返。
(四)國道客運：
1.國光、首都、福和行駛路線：
(1)進城動線：國道1號→港西高架橋→中山一路→民治平交道→港西街→臺鐵基隆車站北站環道路側空間臨時終點站
(2)出城動線：港西街→民治平交道→中山一路→港西高架橋→國道1號
2.基隆、光華、台北(1070、9006)行駛路線：
(1)進城動線：國道1號→中正高架橋→中正路→文化中心旁臨時下車站
(2)出城動線：文化中心旁臨時下車站→中正路→義一路→信五路→中正路→東岸旅客碼頭前臨時上車站→中正高架橋→國道1號
3.國光/基隆/首都(1558)
(1)進城動線：安樂路一段→中山一路→民治平交道→港西街
(2)出城動線：港西街→民治平交道→中山一路→安樂路一段
4.大都會客運(2088)行駛路線：
(1)進城動線：國道1號→中正高架橋→仁一路(維持原動線)
(2)出城動線：信一路→中正高架橋→國道1號
(四)計程車：管制區內計程車排班區皆暫停使用。
七、停車場管制：
(一)東岸停車場：15時至18時30分允許進場、禁止離場。
(二)西二停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。
(三)西三停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。
(四)海港大樓旁機車停車場：禁止進入，允許由民治平交道離場。
(五)基隆車站南站停車場：禁止進場、允許沿孝四路離場。
(六)中正高架橋下停車場：禁止進出。
(七)管制區內其他建物附設停車場(如吉祥大樓)：禁止進出。
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