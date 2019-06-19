基隆市招考80名清潔隊員 背沙包跑60公尺拚高下

2019-06-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市環境保護局今天公布將招考儲備清潔隊員，錄取名額共80名，含保障名額23名，考試錄取後依成績高低名次順序遇缺遞補進用。

環保局表示，今天公告報名表、簡章及筆試題庫，凡今年3月20日前設籍基隆市之中華民國國民，性別不拘，並符合下列規定：一、經教育部認可之國小(含)以上學校畢業或同等學歷；二、具有機車或汽車駕照者。

考試方式分二階段甄試，採階段淘汰制，第一階段不合格者不得參加第二階段考試。報名日期及地點為7月18日起至7月20日，在基隆市東信國小活動中心辦理，現場提供沙包供考生練習。

第一階段體能測試於8月4日於基隆市立體育館辦理，體能測試占總成績75%，男生20公斤、女生10公斤沙包，負重進行30公尺折返(合計60公尺)競跑。體能測試以電腦方式計時，考生一律穿著運動鞋。

一般生依體能測試成績高低排序前300名及保障名額考生成績不逾20秒者，於9月8日於國立基隆海事職業學校進行第二階段筆試測試，如未參加筆試或零分者，取消錄取資格。筆試占總成績25%，測驗環保常識，筆試方式以選擇題(四選一)作答，報名費300元。