花蓮縣立委初選勝出 黃啟嘉籲國民黨要團結

2019-06-19 16:40 中央社 花蓮縣19日電



國民黨花蓮縣立委初選民調結果今天出爐，政治素人黃啟嘉獲得36.37%的民調支持，拿到代表國民黨參選花蓮縣區域立委門票，除了感謝鄉親支持，也呼籲國民黨要團結。

拿到代表國民黨參選花蓮縣區域立委門票的黃啟嘉表示，感謝鄉親支持，也向同黨的2位候選人致上敬意，初選過程當理性和平，初選只是一個過程，國民黨一定要團結，才能得到執政機會。

國民黨為求勝選，還協調出一套「未來如有更強、願意披國民黨戰袍的泛藍人士參選，黃林王3人同意採「一報准、一提名」方式參選的戰略，外界解讀是因應前縣長傅崐萁可能參選，預留協調空間。

國民黨花蓮立委初選民調，這次是由中央組發會辦理，委託3家民調公司，在6月16至18日針對花蓮縣的區域立委選民以電話民調。黃啟嘉獲36.37%、林有志34.16%、王廷升29.45%，黃啟嘉勝出。

1966年出生的黃啟嘉是花蓮「嘉光耳鼻喉科診所」院長，曾任花蓮縣醫師公會理事長、花蓮縣生命線理事長、花蓮扶輪社社長等多個社團職務，是政治素人。

落敗的王廷升表示，對於國民黨初選亂象及紛爭，加上利用地方黨部資源及弊端傳聞不斷，已造成國民黨的形象受損；民調只打市話不含行動電話，恐讓結果與事實差距遽增。地方黨部抗令中央拖延初選時程，黃啟嘉掛著縣黨部副主委名號參選，由現任黨工陪同拜票，這些亂象若不正視即刻改革，國民黨如何維持制度與公平性。

林有志表示，絕對會全力支持獲提名的黃啟嘉，也呼籲大家團結一致，共同努力拿回花蓮下屆立委席次。

民進黨方面，現任立委蕭美琴迄今未表態是否競選連任，國民黨花蓮縣立委提名民調的題目，仍鎖定蕭美琴為唯一假想敵。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豐受訪說，希望短時間儘快協調出人選，當然以蕭美琴為優先人選，但也尊重她個人意願；蕭美琴在花蓮打下這一席立委，未來將會好好的展開保衛戰。

傅崐萁至今雖未表態是否參選，但近來高雄市長韓國瑜參選國民黨總統初選造勢活動中，均可見傅崐萁穿梭其間幕後操盤的身影；花蓮區域立委選舉藍綠對決中，傅崐萁是否親上戰場，他若代表泛藍陣營，藍軍將面臨票源分裂的危機，以及縣長妻子徐榛蔚輔選的兩難。