展望會受助童翻轉人生 實現夢想成跆拳道國手

2019-06-19 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



世界展望會長期以來幫助需要幫助的孩童，目前為世界展望會所幫助的花蓮體中學生盧秉廷，於日前代表花蓮體中參加2019年第10屆亞洲青少年跆拳道錦標賽男女代表隊選拔，榮獲男子組45公斤第一名。他非常感謝媽媽辛苦帶大，也很謝謝世展會資助人的鼓勵，讓自己完成夢想。

世展會指出，在盧秉廷小學五年級那年，父親因病過世，媽媽需要獨力撫養秉廷和哥哥，媽媽平時只能靠著務農種菜及賣菜維生，但收入不穩的狀態之下，難以負擔家計與孩子的教育費用，當時盧秉廷便在展望會社工的協助下，成為展望會的受助童。

盧秉廷的資助人經常寫信鼓勵秉廷不要放棄夢想，更在毎年固定2次給予兒童禮金，盧秉廷時常也在信中與資助人分享自己希望成為跆拳道國手的夢想，終於夢想成真。他表示，除了第一時間和媽媽分享外，最希望的就是可以告訴資助人，謝謝資助人長期的支持與鼓勵，幫助自己完成心中一直以來的夢想。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，許多貧困家庭的生命韌力其實是十分堅韌的，這些孩子只是缺乏一個翻轉的機會，透過社會大眾的熱心協助，孩子們往往就有足夠的能量可以改變自己與其家庭。

在台灣偏鄉或都市角落，許多經濟弱勢的孩子深受家境限制，較缺少課輔學習、營養或培育才能等機會。父母或家庭照顧者為家計三餐忙碌，較無暇顧及孩子的成長，透過資助兒童計畫的幫助，可以改善營養健康、讓孩子穩定求學、發展興趣或專長，未來脫離貧困生活。