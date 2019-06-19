影／林下經濟正夯 居民種菇養蜂拚經濟

2019-06-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮林管處去年開始推廣林下經濟，以不破壞森林環境前提下，種植「段木香菇及木耳」、「台灣金線連」與「養蜂」等森林副產物，同時開放民眾申請；隨著林務局4月底宣布林下經濟正式上路，花蓮林管處今日公開成果，不但段木香菇請職訓場水電專班搭設水線，蜜蜂也吸引壽豐鹽寮社區居民飼養，南華林業園區未來更將作為林下經濟推廣的教育基地。

花蓮林管處長楊瑞芬表示，為了延伸20年林木計畫結束後的價值，花蓮南華林業園區短期開始做段木香菇、養蜂，甚至將來在適合的地方種金線連；會選這三種動植物，是因為林業用地關係，選擇對林地擾動最少的經濟作物，且林農也可用最少心力試做，以利推廣。未來林試所陸續做試驗，若確定該動植物對林地沒影響後，就會再一一表列推廣，近期也將引進金線連培植技術。

在南華林業園區，段木香菇培植工作自去年12月中旬開始植菌，歷經3個多月的「走菌期」階段後，就到了林下「養菌期」，林管處為有隨時補充水份的噴灌設備，特別邀請「勞發署北基宜花金馬分署花蓮職業訓練場」水電專班學員實習搭設。在去年培植段木香菇4.6公噸，採收325公斤香菇。

另外，在南華林業園區的林下養蜂場已於2年前建置完成，目前壽豐鄉鹽寮社區居民學習養蜂。鹽寮社區發展協會理事長范光福說，很感謝林管處派員指導，儘管蜂蜜收穫不多，卻學習很多養蜂知識，甚至要與蜜蜂的天敵虎頭蜂作戰，獲益良多。