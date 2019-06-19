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蕭美琴民調輸國民黨人選？綠花蓮主委：很驚訝

2019-06-19 13:56聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨今天公布花蓮立委黨內初選全民調結果，由醫師黃啟嘉勝出。民調當中以民進黨現任立委蕭美琴為假想敵，由參選3人與蕭對比，國民黨的黃啟嘉、林有志，都贏蕭約7、8個百分鐘。對此結果，綠營花蓮縣黨部主委陳景豊直言：「很驚訝」，與他們長期接觸基層得到的印象差很多。

藍營花蓮立委初選，經過16日到18日3天全民調，今天上午由黨中央公布結果。3家公司所做民調，採3人互比和與蕭美琴對比，前者占15%、後者85%綜合計算，黃啟嘉36.38%第一，其次是國民黨組發會副主委林有志的34.17%，前立委王廷升29.45%第三。

另，民調顯示，在與蕭美琴的政黨對比中，黃啟嘉和林有志都贏蕭美琴超過約7、8個百分點，超過誤差範圍。

「很驚訝！」陳景豊表示，蕭美琴深耕花蓮，服務不分黨派，依照黨部的觀察，蕭在基層獲得的支持也是跨黨派的，國民黨這分民調結果，和一般人的認知都不一樣。

他推測，國民黨採家戶市話民調，沒有納入手機，可能會影響民調的準確性，無法反映真實性。像現在不少民眾習慣使用手機，不見得家中有市內電話，也不一定在家中等民調電話，這也是民進黨總統黨內初選納入手機民調的原因，就是希望能夠更精準。

至於民進黨在花蓮將由誰出征？陳景豊說黨中央還在徵詢人選，黨內總統初選已有結果，國民黨立委人選也出來了，民進黨應該也不會太久，很快就會推出自己的人選。

國民黨花蓮立委黨內初選由醫師黃啟嘉（中）勝出。圖／黃啟嘉服務處提供
國民黨花蓮立委黨內初選由醫師黃啟嘉（中）勝出。圖／黃啟嘉服務處提供
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根據國民黨所做民調，藍營花蓮立委黨內初選參選人黃啟嘉、林有志的民調，都勝過民進黨...
根據國民黨所做民調，藍營花蓮立委黨內初選參選人黃啟嘉、林有志的民調，都勝過民進黨立委蕭美琴。圖／翻攝蕭美琴臉書
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民調國民黨蕭美琴
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