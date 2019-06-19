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基隆紅淡山步道驚見大眼鏡蛇 山友嚇壞！

2019-06-19 10:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市區旁的紅淡山，每天都有很多民眾爬山運動，近日張姓網友拍到在銘傳國中後方步道旁發現有眼鏡蛇出沒，非常接近步道，因此在「基隆人」臉書社群貼文，提醒運動民眾注意自身安全，網友引發討論，有人懷疑是被放生。有其他爬山民眾也遇到這條眼鏡蛇了，分享驚險過程。基隆市動保所表示，紅淡山以前就有眼鏡蛇，不一定是放生的，雖已降為一般野生動物，提醒民眾不要捕捉、攻擊。

有不少網友討論，有網友質疑可能又是有人亂放生，因為這隻又大又肥。也有網友說，之前在紫薇亭往梅花亭的高壓電塔下方就看到過一隻，不知是不是同一隻。

另有人表示，野生動物也有生存權利，可能只是出來曬太陽，不要傷害捕捉，爬蟲類很怕人，稍為打草一下蛇就會跑掉了，不要有攻擊的動作。

交通隊副隊長吳誌權也在臉書分享他在紅淡山連遇兩次眼鏡蛇的過程，他說，日前看到有人在社群貼出步道上有眼鏡蛇的蹤跡，所以爬山更小心了，果然真的在步道旁看到ㄧ隻眼鏡蛇，大概1分鐘後，有人下山嚇著牠了，蛇從草叢裡跑了，蛇很害羞而且怕人。

後來他又上山，快到攻頂的途中，右邊的山壁靠近他頭部的地方突然聽到嘶嘶吼聲，他本能往左邊欄杆處跳了過去，定睛一看，一條眼鏡蛇已經昂起頭來向他吐信，還好他反應快有躲開。

農委會今年1月公告修正陸域保育類野生動物名錄，台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥、大田鷸等8動物，從「保育類」野生動物，降級為一般野生動物。

基隆市動保所長陳瑞濱說，基隆有9成是山坡地，蛇類本來就都有存在，紅淡山本來就有眼鏡蛇居住，不一定是外來放生的，目前根據消防等捕捉的資料顯示，眼鏡蛇出沒在正常範圍，數據並沒有異常增加，尚未發現有大量亂放生眼鏡蛇的情況。

陳瑞濱表示，眼鏡蛇看到人好像要攻擊人，其實只是在警戒，只要不攻擊、不侵入其領域，並不會有事，牠多半會跑掉。建議民眾在爬山時遇到可以「打草驚蛇」就好，不要想抓或者攻擊，也不要伸手進入石間或樹木的小洞，容易有蛇躲藏，雖然降為一般野生動物，仍不可捕捉、打死，牠也有生存的權利。

基隆市區旁的紅淡山，每天都有很多民眾爬山運動，近日有張姓網友拍到在銘傳國中後方步...
基隆市區旁的紅淡山，每天都有很多民眾爬山運動，近日有張姓網友拍到在銘傳國中後方步道旁發現有眼鏡蛇出沒。圖／取自基隆人臉書社群
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眼鏡蛇基隆
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