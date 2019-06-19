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基隆通化、居仁里升級C級長照站 林右昌：經費增1倍

2019-06-19 08:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站，市長林右昌、社會處長吳挺鋒、中山區代理區長陳信雄和當地民代，昨下午以辦喜事的心情欣喜揭牌。林右昌說，升級後相關經費比之前增加近1倍多，提供多元課程與活動參與，盼讓長輩延緩老化失智，活得更健康、有活力。

通化社區、居仁里關懷據點成立以來，在里長與社區理事長帶領下，志工定期電話問安、關懷訪視，溫暖獨居長輩獲好評。未來盼市府經費挹注，導入更多資源，優秀團隊進駐規畫延緩失能、促進健康活動，讓長輩活得健康。

中山區公所表示，居仁里是中山區唯一無環區要道經過，全里坐落山區，幾無平整基地，公所獲中央及市府補助400萬元，成功改造活動中心旁國有地成親子公園，克服地勢落差，於居仁新村牌樓及里民活動中心規畫雙出入口，方便長輩及行動不便者進出。

園區規畫環區健康步道、體健設施及專業攀爬架，滿足民眾運動需求，另設供里民認養的市民農園，成為食農教育實踐場域，未來結合關懷據點，營造多功能親子樂活休憩園區。

林右昌和長輩一起跳健身操，訪視園區市民農園與體健設施，他說，全市老年人口占全市人口比例達16%，通化里22%，居仁里17%，關懷據點升級C級巷弄長照站，相關經費比之前增加近一倍多，提供多元課程與活動參與，盼讓長輩延緩老化失智，活得更健康、有活力，長輩健康就是晚輩的幸福。

基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
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基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
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基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
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基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
基隆市中山區通化社區、居仁里關懷據點，升級C級巷弄長照站。圖／基隆市政府提供
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林右昌老化親子
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