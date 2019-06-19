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台東生態工作者與超商店員合作 搶救獨角仙70多隻甲蟲

2019-06-19 07:35聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市綽號「黑熊」的生態工作者林耿弘，一年前與住家附近的全家超商興昌門市合作，展開夜間甲蟲救援活動，由超商店員楊柏毅拾取因趨光而飛撲超商玻璃的甲蟲，再由他適地野放，一年來已救了獨角仙等各類甲蟲10餘種，約70餘隻。

林耿弘因6年前曾在花蓮瑞穗，目睹一晚有數十隻獨角仙慘遭車子輾斃，於是開始甲蟲的生態觀察與紀錄，因他住在台東火車站附近，當地有許多未開發的土地，草木叢生，加上周邊有許多獨角仙喜愛的光臘樹，吸引不少獨角仙等甲蟲棲息繁殖，由於夜間，甲蟲有趨光性，他發現火車站附近超商常有甲蟲飛撲落地玻璃，因此從去年開始，他就展開救援行動。

他說，去年他與住家附近的全家超商興昌門市店員楊柏毅合作，他製作一個透明生態（飼養）箱放在超商，由楊柏毅撿拾因趨光而飛撲超商玻璃的甲蟲，放入箱裡，再由他帶到合適合地點野放。

林耿弘說，非常感謝全家台東興昌店大力幫忙，合作至今大約救下70餘隻小生命，記錄到獨角仙、天牛、金龜子等十餘種，也因此意外發現岩灣地區生態的豐富度。楊柏毅表示，現在連來店熟客、夜班同事們都會幫忙留意玻璃上，或腳邊的昆蟲們，避免誤傷。　

因強白光的燈泡容易吸引昆蟲，林耿弘表呼籲民眾家中能換成黃光的LED燈具，既環保又可避免誘蟲，到便利商店購物也請多留意腳邊，別踩死無辜小生命。

台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子...
台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子等各類甲蟲約70餘隻。記者羅紹平／攝影
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台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子...
台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子等各類甲蟲約70餘隻，並適地野放。記者羅紹平／攝影
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台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子...
台東生態工作者林耿弘與超商店員楊柏毅合作搶救甲蟲，1年來救了獨角仙、天牛、金龜子等各類甲蟲約70餘隻。記者羅紹平／攝影
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台東野放生態保育
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