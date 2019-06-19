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為身障弟放棄學位與婚姻 兄伴弟47年

2019-06-19 03:55中央社 宜蘭縣18日電

宜蘭頭城86歲民眾蔡中茂在年輕時，放棄到日本留學與成家的機會，只為照顧小他3歲瘖啞又失明弟弟蔡木火，兄弟倆相依為命至今已47年，手足情深令人感動。

蔡中茂曾受過日本教育，年輕時本有機會可以到日本早稻田大學念博士班，但在47年前他準備出國求學前3天，原本瘖啞的蔡木火卻因病突然失明。蔡中茂放不下胞弟在台灣，退了機票，放棄留學機會，並將所存的留學費用供給弟弟治病，他自己平時在學校或補習班兼課教授日文，回家後「兄代母職」，工作、家人兩邊跑。這一照顧至今長達近半個世紀。

蔡中茂為了專心照顧弟弟，在年輕時也放棄一段姻緣，終身未娶。近年來，他也因為年紀大、常跌倒，走路蹣跚。蔡木火知道後，雖然自己看不見，但會扶著家中牆壁走到廁所，幫哥哥倒尿壺，兩人日常對話透過雙手傳達，手足情深，令人動容。

蔡中茂今天受訪時說，自己年紀已大，他最放不下的就是弟弟，如果有一天他先走了，弟弟不知道該怎麼辦，「天命啊！如果這一天來了，希望弟弟你不要哭！」一旁蔡木火雖然聽不到，但好像了解哥哥心裡話，在旁不捨點頭。

蔡中茂兄弟目前靠低收入戶補助過活，不過因在宜蘭頭城租屋相關問題，最近無法再續約，必須面臨搬遷問題；親友雖長期關懷這對老兄弟，但畢竟無法每天照顧。

對於蔡家兄弟的困境，宜蘭縣政府社會處表示，縣府將派專人與社工前往訪視，提供必要協助。

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