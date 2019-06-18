金針山土地爭議 承租戶自救會陳情縣府爭權益

2019-06-18 20:46 中央社 台東縣18日電



漢人耕作超過1甲子的台東縣太麻里鄉金針山，因被劃為原住民保留地，引起土地爭議。耕作的承租戶代表今天前往台東縣政府陳情，強調沒有非法占用，盼爭取土地正義。

台東縣金針山已成為台東重要的觀光景點，每年8、9月金針花海吸引許多觀光客。雖然行政權屬於太麻里鄉公所，但土地編列卻在民國59年劃分為原住民保留地，土地管轄權歸隔壁的原住民鄉鎮金峰鄉公所。

上千公頃土地，從日本政府統治時期即由非原住民承租使用，金峰鄉公所從民國99年開始陸續寄發存證信函給200多戶的承租戶，要求歸還土地給金峰鄉公所。

金針山200多戶承租戶成立自救會，這10年來四處奔波陳情、抗議，陳情單位包括台東縣政府、台東縣議會、立法院、原民會、監察院但都沒有獲得解套。

自救會成員今天再度到台東縣政府陳情、抗議，希望新上任的縣長饒慶鈴能有解決方法。

自救會發表聲明，土地問題一天不解決，「原、漢」在地方會越來越對立，對社會成本也會造成更嚴重代價，希望政府能積極介入化解爭議。

陳抗農民表示，平地漢農不是非法占用，要求縣政府將非法占用的用詞刪除，「我們要的是公平、公開、公正，不是被汙名化占用原住民土地」，要讓社會大眾了解，「金針山是我們祖先墾荒一點一點建立起來的家園」。

台東縣政府副縣長張志明出面接受陳情書，他表示，這是中央相關法令規定，將向中央反映修改。