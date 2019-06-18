八仙米穗上發芽 農糧署啟動災害穀收購

2019-06-18 19:32 中央社 台東縣18日電



日前連日下雨，台東縣長濱鄉的1期水稻倒伏、穗上發芽，農糧署啟動災害榖收購機制，收購日期即日起至7月1日。

前幾天連續下雨，東海岸長濱鄉種植的水稻 (八仙米)有的倒伏泡水、有的出現穗上發芽 (農民稱站著生小孩)，農糧署評估後決定啟動災害榖收購。

農糧署東區分署表示，為減輕稻農損失，即日起至7月1日止啟動台東縣長濱鄉災害稻穀收購機制，長濱鄉農民凡已申報108年1期作種稻 (含稻作直接給付)且符合公糧繳交資格者，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀。

東區分署表示，稉種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量合計3200公斤，收購價格為每公斤22元；餘糧收購數量3900公斤，收購價格每公斤20.6元，合計7100公斤。秈種及糯種災害稻榖價格較稉種各減1元。農友繳交災害稻穀得比照標準稻穀，領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。

東區分署呼籲，稻作未倒伏田區農友不要搶收未成熟稻穀。在稻穀未黃熟前或在雨水未乾前收穫之濕穀，水分含量高折算乾穀數量少，對農友不划算，且需要較長的烘乾時間，增加烘乾費用，請適時收穫，保障自身收益。

另外，台東市區一期稻產量較往年多了近50%，原有糧倉空間不足，這2天僅能提供契作農民的收成可進倉。日前在台東縣長饒慶鈴牽線下協助，促成大型糧商中興米收購台東爆量的優質稻米1000噸以上，疏解了糧倉空間不足及後續銷售去化的壓力。