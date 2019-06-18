連日豪雨影響 花蓮富里鄉啟動災害穀收購

2019-06-18 18:53 中央社 花蓮縣18日電



農委會農糧署東區分署今天表示，花蓮縣富里鄉108年1期水稻進入收穫期，因受到6月中旬連日豪雨影響，造成局部地區水稻倒伏、穗上發芽等受損情形，即日起啟動收購機制。

為減輕稻農損失，東區分署即日起至7月1日止啟動富里鄉災害稻穀收購機制，該鄉農民凡本期作申報種稻有案，或於6月27日前補申報種稻且符合公糧繳交資格者，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀。

東區分署說明，本期作富里鄉災害稻穀收購期為今天起至7月1日止，若農民當期作未申報種稻者，得於今天起至6月27日止，洽富里鄉農會辦理補申報。

稉種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量合計3200公斤，收購價格為每公斤22元；餘糧收購數量3400公斤，收購價格每公斤20.6元，合計6600公斤。秈種及糯種災害稻榖價格較稉種各減1元。農友繳交災害稻穀得比照標準稻穀，領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。

東區分署呼籲，對於稻作未倒伏田區，仍請農友不要搶收未成熟稻穀。在稻穀未黃熟前或在雨水未乾前收穫的濕穀，水分含量高折算乾穀數量少，對農友不划算，且需要較長的烘乾時間，增加烘乾費用，請適時收穫，保障自身收益。