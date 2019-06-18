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這所小學畢業生送給學弟妹禮物 是撿菸蒂碎酒瓶檳榔渣

2019-06-18 18:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

大人應該好好檢討！這所小學的畢業生，送給學弟妹的畢業禮物，竟是在校園裡撿除不應該有的菸蒂、酒瓶、檳榔渣。

宜蘭縣立羅東國小位在市區，周邊是人來人往的市場、醫院，雖是精華區，卻也因市場熱鬧交易的人群、醫院熙來攘往的患者，留下了髒亂不堪的垃圾及煙蒂。

「我們每天早上晨間打掃時，總是有一堆的煙蒂、檳榔、酒瓶、碎玻璃和一些奇怪的垃圾，但是校園裡沒有人會吸煙、嚼檳榔、喝酒，所以這些垃圾就是不該出現在校園　我們除了打掃很辛苦，甚至有同學還曾被碎玻璃割傷。」羅東國小自治小鎮長侯世峻如此說。

他感觸很深，因此，畢業前，希望送給學校及學弟妹的禮物就是一個乾淨安全的校園。

侯世峻與自治小幹部們發起「愛校、愛社區服務行動」，今天從校園內掃到校園外，冒著烈日、汗濕衣衫，打掃乾淨，菸蒂、碎酒瓶、檳榔渣等垃圾，一一撿除。

校長賴尚義肯定，他表示，羅東國小是12年國教的前導學校，12年國教核心素養是強調應關注學習與生活的結合，透過實踐力彰顯學習者的全人發展，很開心畢業生們能在學校6年的學習過程中，建立積極正向的參與力。

他認為，從自治小鎮長帶領應屆畢業生的愛社區的活動，其實就是透過「服務」而獲得「學習」的「服務學習」的最佳表現，也呼應了12年國教自發、互動、共好的理念，希望拋磚引玉，讓羅東國小孩子們有個整潔安全的學習環境。

校方說，羅東國小6年來的學習生涯有美好的回憶，除愛社區服務，還有西餐禮儀、電影欣賞、成長印記等多項活動。

同時，羅東國小第116屆的畢業典禮6月21日上午8點半舉行，賴尚義暨師生、家長會、教育基金會與尊親文教科學基金會，歡迎各界參與同賀。

宜蘭縣立羅東國小畢業生，今天送給學弟妹的畢業禮物，竟是在校園裡撿除不應該有的菸蒂...
宜蘭縣立羅東國小畢業生，今天送給學弟妹的畢業禮物，竟是在校園裡撿除不應該有的菸蒂、酒瓶、檳榔渣。圖／羅東國小供
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宜蘭縣立羅東國小畢業生，今天送給學弟妹的畢業禮物，竟是在校園裡撿除不應該有的菸蒂...
宜蘭縣立羅東國小畢業生，今天送給學弟妹的畢業禮物，竟是在校園裡撿除不應該有的菸蒂、酒瓶、檳榔渣。圖／羅東國小供
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