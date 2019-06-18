南濱滯洪池工程挖出垃圾廢土 花蓮縣議員憂二次汙染

2019-06-18 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾。圖／縣議員楊華美辦公室提供 分享 facebook 內政部營建署在花蓮市執行南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖的大量廢土夾雜陳年垃圾，形成3公尺長的裸露「垃圾土坵」，縣議員楊華美接獲陳情，今天請工程單位儘速用帆布覆蓋，載到土資場篩選處理，以免造成二次汙染。

南濱抽水站建於民國7１年，擔負花蓮市區重要排水任務，現有6組抽水機組30多年來雖陸續汰換更新，仍嫌老舊，總排水量僅每秒18立方公尺（CMS）。內政部營建署全額補助抽水站擴建，並新建面積1.2公頃，蓄水量2萬公噸的蓄洪池，兩項工程經費總額2億8千多萬元，前年7月動工，預計明年1月完工。

縣議員楊華美今天表示，近日接獲民眾陳情，發現重慶市場旁、自由街底「南濱抽水站滯洪池新建工程」挖出大量垃圾，以沒有任何遮蓋的方式，直接堆置成綿延逾3公尺的大型垃圾坵；她到場了解，發現工區內除了堆置的廢土垃圾外，工程斷面、柏油路下方的泥土層都夾雜大量陳年垃圾。

楊華美辦公室聯繫環保局，經環保局派員稽查，回報表示該處是早年的南濱垃圾掩埋場範圍，地下有大量陳年垃圾，施工時挖出，已請工程單位盡速用帆布覆蓋，這兩天會由工程單位載到土資場篩選剔除垃圾，再等完工後將篩選好的純土回填。

花蓮市公所主秘翁美華表示，當初興建抽水站主體工程時，工程單位就曾挖出垃圾廢土，公所曾想協助，考慮運到掩埋場作為垃圾覆土，但洽詢環保局後，因掩埋場覆土有一定的規定，開挖出來的廢土不符規定，只好喊卡；公所也呼籲工程單位施工時，依規定作好環境保護工作。