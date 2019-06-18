親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

南濱滯洪池工程挖出垃圾廢土 花蓮縣議員憂二次汙染

2019-06-18 17:32聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾。...
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾。圖／縣議員楊華美辦公室提供
分享
內政部營建署在花蓮市執行南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖的大量廢土夾雜陳年垃圾，形成3公尺長的裸露「垃圾土坵」，縣議員楊華美接獲陳情，今天請工程單位儘速用帆布覆蓋，載到土資場篩選處理，以免造成二次汙染。

南濱抽水站建於民國7１年，擔負花蓮市區重要排水任務，現有6組抽水機組30多年來雖陸續汰換更新，仍嫌老舊，總排水量僅每秒18立方公尺（CMS）。內政部營建署全額補助抽水站擴建，並新建面積1.2公頃，蓄水量2萬公噸的蓄洪池，兩項工程經費總額2億8千多萬元，前年7月動工，預計明年1月完工。

縣議員楊華美今天表示，近日接獲民眾陳情，發現重慶市場旁、自由街底「南濱抽水站滯洪池新建工程」挖出大量垃圾，以沒有任何遮蓋的方式，直接堆置成綿延逾3公尺的大型垃圾坵；她到場了解，發現工區內除了堆置的廢土垃圾外，工程斷面、柏油路下方的泥土層都夾雜大量陳年垃圾。

楊華美辦公室聯繫環保局，經環保局派員稽查，回報表示該處是早年的南濱垃圾掩埋場範圍，地下有大量陳年垃圾，施工時挖出，已請工程單位盡速用帆布覆蓋，這兩天會由工程單位載到土資場篩選剔除垃圾，再等完工後將篩選好的純土回填。

花蓮市公所主秘翁美華表示，當初興建抽水站主體工程時，工程單位就曾挖出垃圾廢土，公所曾想協助，考慮運到掩埋場作為垃圾覆土，但洽詢環保局後，因掩埋場覆土有一定的規定，開挖出來的廢土不符規定，只好喊卡；公所也呼籲工程單位施工時，依規定作好環境保護工作。

楊華美指出，南濱早年被規畫為垃圾掩埋場，長期掩埋各式垃圾，直到南濱垃圾掩埋場飽和後，才將垃圾掩埋場填土壓平，鋪設道路、營造公園綠地，這次工程擾動舊掩埋場垃圾結構，挖出的垃圾倘若長期露天堆置，不但有礙觀瞻，也擔心垃圾滲出汙水等問題，盼環保局及工程相關單位盡速處理。

花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾，...
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾，甚至有幾十年前的寶特瓶。圖／縣議員楊華美辦公室提供
分享
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾。...
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，近日有民眾發現，開挖廢土夾雜大量陳年垃圾。圖／縣議員楊華美辦公室提供
分享
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，由內政部營建署全額補助經費並施工。圖／報系...
花蓮市南濱抽水站擴建、新建蓄洪池工程，由內政部營建署全額補助經費並施工。圖／報系資料照片
分享

內政部工時
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

影／照顧弟弟半世紀 86歲的他擔心：我先走弟弟怎麼辦？

2019-06-18 16:11

全台唯一 遠雄海洋公園 海豚3D戲水池開放

2019-06-18 17:36

影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了　

2019-06-18 14:26

花蓮仁愛新城閒置16年 鄉公所預計規畫綠地

2019-06-18 14:24

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

不跟新北爭第一 基隆鎖管季嘗鮮到11月

2019-06-17 23:30

壽豐果艷梨豐收 搶鮮上市

2019-06-17 23:30

五結瓜瓜節22、23日登場 嘗美食挖地瓜

2019-06-17 23:10

打造精品農特產促銷夏雪芒果 台東辦吃夏雪抽LV包活動

2019-06-17 20:52

「夏雪芒果」紅到香港 台東水果明星再添一種

2019-06-17 16:06

尷尬！ 消防車卡尚志橋 花蓮市公所：9月封閉整修

2019-06-17 14:16

花蓮平地高接梨上市 挺過變遷氣候產量佳

2019-06-17 13:43

新北搶小卷第一 林右昌將一軍：萬里蟹大部分是基隆的

2019-06-17 13:43

影／基隆PUB火警信號彈疑是禍首 林右昌：絕不容許擴大

2019-06-17 13:27

嚴禁生禽糞便進台東 縣環保局凌晨再查一大貨車罰6萬元

2019-06-17 13:04

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

影／高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

封6年 太魯閣九曲洞24日重開

2019-06-17 23:46

影／照顧弟弟半世紀 86歲的他擔心：我先走弟弟怎麼辦？

2019-06-18 16:11

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43

綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25

市府捷運站科技抓違停 試辦自動偵測執法

2019-06-18 00:05

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了　

2019-06-18 14:26

春遊補助名額剩太多 彰化加碼送好禮又抽轎車電視

2019-06-17 19:13

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯文哲：又不是終身聘用制

2019-06-18 12:47

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

全台第一座金紙專用焚化爐 台南啟用

2019-06-18 14:25

大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套　

2019-06-18 13:21

影／民進黨籲救中區行銷綠柳川 盧秀燕：一年三千萬照編

2019-06-18 14:33

北市首宗危老建案開工 柯文哲：核准件數已佔全國第一

2019-06-18 12:46

塭仔圳都市計畫今通過 侯友宜盼創造多贏局面

2019-06-18 15:20

楊梅首座天幕籃球場啟用 鄭文燦：使用率可增60%-80%

2019-06-18 16:15

港南運河風景區啟用 周日Pushbike賽親子來運動

2019-06-18 13:31

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

盼別用流籠了 中市府籌經費修復環山部落吊橋

2019-06-18 13:52

黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

桃園場館整合 推市民活動中心

2019-06-17 23:17

影／綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

五股垃圾山長期被違法傾倒廢土 侯友宜率隊稽查

2019-06-18 16:57

到台大梅峰農場「吃在地、吃當季」

2019-06-17 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top