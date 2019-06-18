綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



日前有一團潛水客在綠島石朗海域潛水時，意外有尾瓶鼻海豚伴游近20分鐘，影片PO上網，網友紛紛稱羨，鯨豚專家看到「人豚共游」畫面直說罕見，且稱讚這群潛水客素養很好，沒人主動去追逐或觸碰海豚，這是很好的行為。

綠島庫達潛水教練「蝦卷」說，日前帶遊客在石朗海域潛水，不僅在海面上碰到這尾海豚調皮的和漁船競速，潛水時海豚還自行靠近，但遊客們都保持距離，沒有主動靠近，反而是牠在大家面前晃來晃去，陪大家玩水近20分鐘。

這團幸運潛水客驚呼「帥呆了」，一女潛水客開心的說：「每天做夢都想夢到的事，竟然成真」。影片PO上網，網友紛紛留言「羨慕啦」、「超酷」、「環境大家一起來守護」。

長期研究鯨豚的台東大學深層海水產業研究發展中心專員葉建成說，看到影片時，以為是在國外，知道是在綠島，他很驚訝，因台灣潛水客在海裡遇到鯨豚的紀錄少見， 他說，這隻海豚是瓶鼻海豚，相當健康，身長約150公分，還在「青少年至青年」階段，成熟可達3.8公尺。