親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

刺軸含羞木入侵 台東溪流面臨生態浩劫

2019-06-18 16:51中央社 台東縣18日電

世界百大外來入侵種的刺軸含羞木入侵台東南迴溪流，不僅影響溪流生態，也會吸走溪流的水，導致河道乾涸、變小，危害甚大，林務局台東林區管理處呼籲共同剷除。

小花蔓澤蘭、銀膠菊帶來重大危害後，又有外來種植物入侵台東，對溪流生態造成威脅。台東林管處表示，最近調查發現，被列為世界百大外來入侵種刺軸含羞木已入侵台東境內安朔溪、朝庸溪及大武溪等溪流。

台東林管處作業課長莊瓊昌表示，刺軸含羞木一旦入侵，原本物種豐富的河川生態系會形成單一物種灌木叢林，不只造成河道淤塞，嚴重影響當地生態環境。

另外，這種植物本身會大量吸水，有很強的蒸散作用，所以溪流的水很快會消失，造成河道面積降低，再不進行防除工作，對台東南迴沿線的溪流將會造成一場生態浩劫。

莊瓊昌表示，刺軸含羞木又稱美洲含羞木，原生長在南美洲的含羞草屬植物。物種全株生有毛茸和銳刺；葉互生，二回羽狀複葉；花粉紅色或紫紅色；莢果褐色，密被剛毛；所分泌的含羞草素能壓抑其他植物生長，剝奪其他原生植物生長空間，每平方公尺可產生9000顆種子，可見傳播迅速。

刺軸含羞木不但繁殖力超強，銳刺多到連放養的牛隻都不敢靠近生長沼澤，剷除也極為困難。為有效防治蔓延擴張，台東林管處在民國107年4月首次進行試驗剷除工作，在朝庸溪下游至出海口、朝庸溪上游古庄橋上方共剷除5.26公頃，先用怪手挖除後再以焚燒、掩埋方式處理，併持續監測已防治區域。但今年4月發現朝庸溪下游又有復發情形，現正進行第二次剷除工作。

莊瓊昌表示，為全力剷除並防堵刺軸含羞木向北蔓延擴張，台東林管處於107年9月主動邀集台東縣政府、大武鄉公所、達仁鄉公所、金峰鄉公所、太麻里鄉公所等單位，共同針對刺軸含羞木研商防除處理，中央及地方政府共同執行防除工作。

另外，台東林管處也委請林業試驗所進行生理及監測調查，並以UAV無人載具調查金崙溪以南、安朔溪以北區域的分布情形，希望能徹底防除且不再向北蔓延。

台東林管處也呼籲民眾，刺軸含羞木的防除不應僅由政府機關執行，也期望大家共同剷除這百大外來入侵種，降低對生態環境衝擊，增進河川健康，營造人與自然共生的友善生態環境。(編輯:孫承武)

台東小花蔓澤蘭
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

綠島潛水喜遇海豚共游 專家說罕見也讚潛客水準高

2019-06-18 17:12

影／照顧弟弟半世紀 86歲的他擔心：我先走弟弟怎麼辦？

2019-06-18 16:11

花蓮仁愛新城閒置16年 鄉公所預計規畫綠地

2019-06-18 14:24

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

不跟新北爭第一 基隆鎖管季嘗鮮到11月

2019-06-17 23:30

壽豐果艷梨豐收 搶鮮上市

2019-06-17 23:30

五結瓜瓜節22、23日登場 嘗美食挖地瓜

2019-06-17 23:10

打造精品農特產促銷夏雪芒果 台東辦吃夏雪抽LV包活動

2019-06-17 20:52

「夏雪芒果」紅到香港 台東水果明星再添一種

2019-06-17 16:06

尷尬！ 消防車卡尚志橋 花蓮市公所：9月封閉整修

2019-06-17 14:16

花蓮平地高接梨上市 挺過變遷氣候產量佳

2019-06-17 13:43

新北搶小卷第一 林右昌將一軍：萬里蟹大部分是基隆的

2019-06-17 13:43

影／基隆PUB火警信號彈疑是禍首 林右昌：絕不容許擴大

2019-06-17 13:27

嚴禁生禽糞便進台東 縣環保局凌晨再查一大貨車罰6萬元

2019-06-17 13:04

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

這支新測速桿半個月拍1443張 小心被罰荷包失血

2019-06-18 15:31

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

封6年 太魯閣九曲洞24日重開

2019-06-17 23:46

影／高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25

市府捷運站科技抓違停 試辦自動偵測執法

2019-06-18 00:05

一周內兩示範道路動工 基隆七堵實踐路將重鋪

2019-06-17 18:37

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55

高捷董事長換人 新董座由中鋼副總楊岳崑接任

2019-06-18 15:43

小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58

奪維也納合唱金質獎的部落女童罹罕病 醫藥費急需援手

2019-06-18 14:24

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

黃敏惠赴日宣傳 謝長廷：市長讓台灣更有信心

2019-06-18 12:30

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了　

2019-06-18 14:26

梅雨豐沛仁義潭快灌飽 空拍鳥瞰從乾癟鱷魚變濕身鱷魚

2019-06-18 16:34

影／環保人員查排水溝汙染遭追打 局長帶隊稽查嚴辦

2019-06-17 18:38

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52

大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯文哲：又不是終身聘用制

2019-06-18 12:47

大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套　

2019-06-18 13:21

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

影／民進黨籲救中區行銷綠柳川 盧秀燕：一年三千萬照編

2019-06-18 14:33

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48

全台第一座金紙專用焚化爐 台南啟用

2019-06-18 14:25

塭仔圳都市計畫今通過 侯友宜盼創造多贏局面

2019-06-18 15:20

春遊補助名額剩太多 彰化加碼送好禮又抽轎車電視

2019-06-17 19:13

北市首宗危老建案開工 柯文哲：核准件數已佔全國第一

2019-06-18 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top