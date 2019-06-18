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影／照顧弟弟半世紀 86歲的他擔心：我先走弟弟怎麼辦？

2019-06-18 16:11聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣一對蔡姓兄弟，哥哥蔡中茂今年86歲，弟弟蔡木火83歲，租屋住在頭城鎮，兩人相依為命，卻有一段令人動容的手足之愛。

蔡中茂在家排名第3，蔡木火是老么，兄弟感情好，蔡木火小時候因發高燒，喪失聽力，也無法言語。

47年前，蔡中茂從文化大學日本研究所取得碩士學位後，同時考取日本早稻田、與明治大學博士班，他選讀明治大學，攻讀政治學，取得入學許可，家人標會，幫他買了機票，準備到日本留學。

但沒想到，出國前3天，從小就已經聽語障的弟弟蔡木火，卻因突發性疾病失明，蔡中茂不忍心，退了機票，把錢拿來給弟弟治病，但蔡木火沒辦法復明，蔡中茂毅然放棄留學，留下來照顧弟弟。

而這一照顧，就是長達近半個世紀。

「拖累兩個人，不如一個人承受！」蔡中茂當年已經有要好女友，但為了照顧弟弟，怕又拖累女友，不敢結婚。「無法一次照顧兩人！」蔡中茂說，而且弟弟的脾氣只有自己受得了，安撫得了情緒，換做他人，可能無法忍受。

蔡中茂照顧弟弟蔡木火近半世紀，自己也因年紀大，最近跌倒，行動不便，蔡木火知道，雖然看不見，但會扶著牆，幫哥哥蔡中茂倒尿壺，這對老兄弟手足情深，令人動容。　

對於未來，86歲的蔡中茂最擔心的還是弟弟，今天說：「自己年紀已大，如果有一天我走了，那弟弟怎麼辦？」

「天命啊，只能現在就安慰他，不要怕，一切有哥哥在，但如果這一天來了，弟弟你不要哭！」兄弟倆靠自成一套的手語溝通，蔡中茂今天說著，用手輕輕撫摸弟弟蔡木火眼角與臉龐，這麼告訴他，蔡木火點了頭。

蔡中茂與弟弟在頭城鎮租屋9年，最近無法再續約，面臨搬遷問題，外甥今天協助處理他們後續的安置問題，蔡的外甥女也打算在蘇澳租屋，安置兩老。

「86歲的老人要照顧83歲的老人，情何以堪！」蔡中茂兄弟目前靠蔡木火的低收入戶補助過活，他的外甥長期關懷兩老，但畢竟無法每天照顧，憂心兩老的未來生活，曾與兩老商量，是否可以到養護機構。

但蔡中茂認為怕弟弟不適應，且弟弟情緒來時，怕影響他人，希望繼續照顧弟弟永不分開，因此還是希望繼續租屋，過自己生活，外甥也只能尊重。

對於蔡家兄弟的處境，宜蘭縣政府社會處長劉富美獲知後表示，縣政府社會處將派專人與社工去訪視 了解，會提供必要的協助。

宜蘭縣一對蔡姓兄弟，哥哥蔡中茂（右）今年86歲，弟弟蔡木火83歲，租屋住在頭城鎮...
宜蘭縣一對蔡姓兄弟，哥哥蔡中茂（右）今年86歲，弟弟蔡木火83歲，租屋住在頭城鎮，兩人相依為命，卻有一段令人動容的手足之愛。記者羅建旺／攝影
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