基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



勞動部北分署基隆就業中心6月20日將在六堵分站辦理聯合徵才活動，邀請10家優質廠商，提供264個工作機會。職缺種類多元，工作地點包括基隆、汐止、南港及內湖等地，不論是待業或想打工的求職朋友都可以把握這次機會參加面試。

基隆就業中心指出，本次現場徵才開出最多職缺的是三商家購（美廉社），包括20名門市服務專員、早晚班計時人員各10名，以及起薪3萬元以上的儲備店長及儲備區經理各10名。人資專員林小姐表示，透過就業中心辦理的現場徵才活動可以招募到經營據點附近的求職民眾，和透過一般人力銀行收到的履歷比起來，更有機會找到穩定性較高的員工。

此外，中興大業巴士也徵求45名含駕駛員、儲備幹部及技工、半技工等人員；信實則開出35名環保助理、配送員及高鐵站體清潔員的職缺。對運輸倉儲有興趣的求職朋友可以到東亞的攤位應徵，諸如理貨員、引擎維修員及聯結車司機都有開缺；還有統一速達也有機車宅配員及業務外務司機專員的職缺。台灣斯巴克也釋出20個火車車廂清洗作業員及隨車火車清洗員的工作機會，只要評估自己可以勝任車廂清潔工作的求職朋友都可以到現場面試。

基隆就業中心主任盛慧中表示，六堵分站位於六堵科技園區管理中心，周邊有100多家廠商，再加上就服員積極開發鄰近地區如汐止、南港及內湖的就業機會，掌握許多就業資源。另外，不論是求職民眾或是求才廠商，都由專人提供一案到底服務，達到量身打造、精準媒合的效果。並呼籲待業的求職民眾善用就業中心的免費資源，以期能順利進入職場、穩定就業。