影／破天荒！80年的菜市場豬肉攤上首辦畫展了

2019-06-18 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



傳統的菜市場可以變成畫展、藝術品展場嗎？

這項巔覆許多人刻板印象的展覽，今天就在有80年歷史的宜蘭市北館市場開展了，豬肉攤與菜攤變成畫廊，菜架上展出裝置藝術，有買菜的婦人路過，拿起手機拍照，驚喜地說：「那有可能？想都想不到，但真的好看！」

可說破天荒的菜市場美展，取名「市場印象」，由宜蘭高中美術班老師陳新郁發起，帶美術班學生逛菜市場，以市場為創作主題，展覽地點就在菜市場。

展場分3區，包括創意服裝設計5件、水彩創作對開尺寸7件、商家寫真與攝影作品。

陳新郁說，菜市場辦美展，雖然沒有展場標準配備，但卻是更有味道！

她指出，學生創作取材，不論題材或材料都來自市場，用的是閒置空間，來逛市場看美展，可以提著大包小包，不用刻意梳妝打扮，讓作品在最生活化的地方看得到。

促發這項展覽的是方子維，他是宜蘭高中校友，在市場長大，他說，北館市場今年80周年，80年來，消費習慣改變很大，部分攤位閒置，美術班學生走讀市場與發想，像菜架台階式要做什麼？展示服裝好了！常用的尼龍繩可以成為編織品，賣菜的竹簍、水桶變身藝術作品。

菜市場辦美展是首創，宜蘭高中校長王垠說：「空前但不絕後！」未來有機會推廣。

宜蘭市長江聰淵表示，市場結合藝術作展出非常難得，尤其是大型超商、超市24小時提供各項物品的採購， 傳統市場面臨轉型與挑戰的壓力，但是市場特有的藝術與文化是不能取代，學生結合市場印象與連結展出，有獨特創意。

展覽今天開展後，將展出到6月25日，展出作品者有215班立體造型專題選修學生朱紀璇、邱品蓁、陳紫穎、盧映蓉、李宜學，115班參展學生何宜樺、林芸萱、徐瑀婧、陳佳青、潘薇捷、戴云熏、賴禾育。