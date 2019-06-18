花蓮仁愛新城閒置16年 鄉公所預計規畫綠地

2019-06-18 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣吉安鄉精華地段的舊空軍宿舍「仁愛新城」，占地2000多坪，閒置長達16年，軍方在去年10月將軍舍全數拆除完畢。吉安鄉公所盼與軍方協調，暫提供地方管理，做為民眾休閒空間，解決勝安運動公園歸還地主後綠地空間不足情形。

仁愛新城屬空軍第三後勤指揮部國軍眷地，位於吉安鄉中正路、仁里八街、南埔四街、中正路一段158巷環繞的土地，格局方正，原有5棟4層樓高的公寓建物，在去年10月已全部拆除。軍方在去年11月與鄉公所簽第一次約，半年為一次約期，到今年4月30日後，再簽一次約，期限到10月底。

吉安鄉長游淑貞表示，上任後積極跟軍方協議，簽約都只簽半年約，可能軍方有想變賣土地的考量，不過為符合居民期待，不管是半年還是一年，都願意來規畫綠地，作為共融公園場所；但軍方要求未來歸還後要恢復原狀，因此有諸多限制，像是周圍鐵欄杆與圍籬不能拆除，未來會再開設入口，方便民眾進出。

至於空地內部規畫設置拆裝式運動器材，並鋪設草地供民眾打槌球，周邊也會鋪建步道，讓附近居民有公園可作為休閒去處，未來鄉公所會開放讓在地社區或社團負責管養，維護環境。

吉安鄉民代表會主席邱美雲說，希望軍方在賣地前，能讓當地民眾能享有公園綠地，不過「又怕鄉公所做得太漂亮，恐加快軍方賣地的速度」，是鄉公所遇到兩難的問題。