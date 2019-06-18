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意外人豚共游 女潛水客興奮直呼吃素2年值得

2019-06-18 13:55中央社 台東縣18日電

日前一團綠島潛水客在公館海域偶遇瓶鼻海豚伴游近20分鐘，潛水客興奮地直呼「吃素2年值得」。影片PO上網，鯨豚專家看到「人豚共游」驚訝的說「中獎了」。

綠島庫達潛水日前帶遊客潛水，不僅在海面上碰到海豚調皮的和漁船競速，潛水時更碰到海豚自行靠近，陪大家玩水近20分鐘。

一名女潛水客開心的說「吃素2年值得了」、「看海豚不用出國，在綠島就有」、「每天做夢都想夢到的事真的就成真了」，這團幸運潛水客驚呼「帥呆了」。

庫達潛水教練蝦卷將這幸運的一幕PO上網，羨煞不少網友。網友紛紛說「羨慕啦」、「超爽」、「超酷」、「超讚」、「環境大家一起來守護」。

有綠島民眾說，這隻在公館港外海一帶活動，龜灣海域也有一隻！有可能是同一隻，靠岸很近。

蝦卷說，這種海豚喜歡跟在船頭，牠的習性是不會傷害的，有時候會有3隻，那天在海裡陪大家約20分鐘，遊客們都保持距離，沒有主動靠近，反而牠在大家面前晃來晃去。

海豚專家、台東大學深層海水產業研究發展中心專員葉建成說，看到影片時以為是在國外，知道是在綠島時相當驚訝，因為台灣潛水客在海裡遇到海豚的紀錄算少是見，而且又自行靠近，無害離開，只能說是「中獎了」。

他說，這隻海豚叫瓶鼻海豚，身長約150公分，屬於青少年至青年階段，相當健康，成熟可達3.8公尺。

葉建成說，潛水客沒有主動靠近海豚、追海豚，這是蠻好的反應，因為海裡是牠們的家，如果主動去追逐牠，碰觸牠，如果牠將這行為視為威脅的時候，以牠3.8公尺的身軀、重幾百公斤，如果為了防禦自己採取攻擊行為，人在海裡安全堪慮，所以潛水客沒主動去追海豚，或是觸碰，這是很好的行為。

葉建成說，在台灣還沒有人研究過「人豚共游」，但是在紐西蘭已將「人豚共游」發展成商業行為，因此台灣如要將「人豚共游」發展成觀光產業還言之過早，目前只能碰運氣偶遇。

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