花蓮蔬果入菜 國際名廚瑞穗春天獻藝

2019-06-18 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮蔬果入菜國際級料理！花蓮瑞穗春天酒店為進行廚藝交流，不定期邀請國外名廚來台，這次力邀曾經榮獲2016年法國「高特米魯評鑑最佳年輕廚師」的哥倫比亞籍名廚聖地亞哥．多里霍斯（Santiago Torrijos）前來獻藝，將於19號限定推出採用在地山蘇、玉米及蕃茄等的套餐，帶給饕客國際級味蕾體驗。

多里霍斯主廚幼年住在哥倫比亞，18歲隨母親移居法國後踏上了料理之路，曾師承法國名廚侯布雄（Robuchon）和米其林三星主廚居伊．馬丁（Guy Martin）。多里霍斯主廚學成後回顧自己成長歷程，將拉丁美洲飲食的「酸」和「辣」注入創作中，成為獨樹一格的法國料理，他自滿的說道「我的菜色靈感源於兒時在餐桌上的記憶，盼能將歐洲和加勒比海透過廚藝連結在一起。」