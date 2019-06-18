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6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府為徹底改善火車站區域人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，在火車站新站南出口與北出口之間鐵道上方新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞昌、市長林右昌、立委蔡適應等人共同主持開工儀式，林右昌表示，轉運站及國門廣場完工之後，就可以將基隆海洋城市的新風貌展現在國人眼前。

蘇貞昌表示，林右昌就任市長以後，讓整個基隆市都因此改變，尤其基隆市的人口稠密，推動各項建設猶如穿著衣服改衣服，實在非常不簡單，不過林市長仍發揮他都市改造的專業，不僅提出非常好的構想又善於爭取，使基隆市改變得又快又好；另外蔡適應立委在中央極力為基隆爭取，再加上地方的議會能夠大力的支持，這樣相加、相乘的結果就是基隆市民的福氣。

蘇院長說，只要做得好、做得快，中央的補助一定不會少，他也一定會盡全力給基隆大力支持；因為他有地方首長的經驗，最知道基隆的需要，也因為他跟林右昌市長共事過，最相信林市長的能力；只要大家團結一心，相信基隆的進步不只市民看得見，全國、國際都看得見。

林右昌表示，基隆城際轉運站對於地方發展非常重要，不只是為了基隆市民的通勤需求，更是未來台灣的國家門戶，城際轉運站將把市公車及國道、省道客運、鐵路以及未來的輕軌捷運一併整合，成為轉運中心，讓旅客不需要東奔西跑。

林右昌說，規劃中的城際轉運站配置市公車月台及國道客運月台，在舊站與新站中間還會有一座特別因應基隆氣候設計的歐式大頂蓬，不僅可以遮風避雨，還可以提供半戶外半室內的空間，將可以形成基隆新的都市景觀。

至於很多市民關心的舊火車站，林市長表示，將會透過建築設計再利用，完全顛覆現況，一樓變成服務的核心，舊火車站前圓環將變成國門廣場，讓來到基隆的旅客一步出轉運站就看到無敵港景及漂亮的郵輪，這就是基隆海洋城市的新風貌。

市府交通旅遊處表示，基隆城際轉運站工程經費包括中央特別統籌分配稅款2億6600萬元、交通部公路總局補助3億6987萬元、基隆市政府自籌5274萬元，總計6億861萬元，預計110年完工

新建基隆轉運站工程項目包括客運轉運空間：2層樓建築物、月台15席、候車大廳、旅客附屬服務設施及戶外花園；公車候車亭：月台12席，以空橋與轉運站連結；候車頂棚：木鋼結構，作為轉乘候車及旅客服務附屬空間；此外也將整修基隆舊火車站，包括結構補強、外觀整修，一樓為旅客服務中心、2樓為公共服務空間、3樓為商業空間。

新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞...
新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞昌、市長林右昌、立委蔡適應等人共同主持開工儀式。記者游明煌／攝影
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新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞...
新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞昌、市長林右昌、立委蔡適應等人共同主持開工儀式。記者游明煌／攝影
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新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞...
新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞昌、市長林右昌、立委蔡適應等人共同主持開工儀式。圖／基隆市政府提供
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新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞...
新建基隆城際轉運站，投入6億多元經費，預計民國110年可完工，今天由行政院長蘇貞昌、市長林右昌、立委蔡適應等人共同主持開工儀式。記者游明煌／攝影
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