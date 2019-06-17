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宜蘭選拔傑出演藝團隊共7團 都是頂尖的創作人才

2019-06-17 21:52聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣傑出團隊頒獎典禮今天在演藝廳舉行，今年入選的傑出演藝團隊包含音樂、傳統戲曲、舞蹈及綜合類共7團，包括宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、宜蘭青少年國樂團、聲納合唱團、悟遠劇坊、漢陽北管劇團、湸悅舞蹈團及瑪嘎巴嗨文化藝術團，文化局今天頒獎給7組入選團隊，鼓勵演藝創作傑出人才。

宜蘭舉辦傑出團隊選拔邁入第20年，獲選的傳統戲曲類的「漢陽北管劇團」創辦人莊進才老師曾獲頒「民族藝術薪傳獎」，該劇團亦獲登為宜蘭縣「無形文化資產」；而連續10年榮獲宜蘭縣傑出演藝團隊的「悟遠劇坊」擁有資深且堅強的節目製作群及歌仔戲界中青代優秀演員，在傳統藝術的傳承上，不遺餘力，為台灣戲曲界的發展注入一股活泉。

音樂類的「五十蘭愛樂合唱團」追求精緻的合唱音樂，曾於107年登上國家音演奏廳的舞台，也是宜蘭縣第一個登上國家音樂廳做整場演出的合唱團，即將於6月18日受邀至義大利參加Alta Pusteria國際音樂節，為宜蘭進行城市行銷；「聲納合唱團」團員來自社會各界，以嚴謹的態度來詮釋曲目，20年來多次受邀參加奧地利、捷克、愛爾蘭等音樂節；「宜蘭青少年國樂團」融合各音樂元素，吸取台灣在地能量，以旅行演出為音樂訓練方式，呈現音樂上特殊的詮釋。

舞蹈類「湸悅舞蹈團」的燦爛舞藝多年連續榮獲傑出演藝團隊入選肯定，憑藉對家鄉藝文環境依戀和使命，創作從單元舞蹈發展至主題性舞劇，舞劇內容承接淡蘭文風之人文精神傳播；新進入選團隊「瑪嘎巴嗨」結合了舞蹈及音樂的綜合表現，為縣內相當具有規模的阿美族文化藝術團隊。

文化局表示，宜蘭縣傑出演藝團隊扶植計畫在於提升團隊專業及獎助肯定團隊，未來將供入選團隊多元藝文資源媒合，提供縣內重大活動演出機會，期望促使團隊永續經營，豐饒宜蘭藝術壤土。

宜蘭縣選拔傑出演藝團隊共7團，包括宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、宜蘭青少年國樂團、聲納...
宜蘭縣選拔傑出演藝團隊共7團，包括宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、宜蘭青少年國樂團、聲納合唱團、悟遠劇坊、漢陽北管劇團、湸悅舞蹈團及瑪嘎巴嗨文化藝術團，今天頒獎。 記者戴永華/攝影
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國樂文化局樂團
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