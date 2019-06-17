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尷尬！ 消防車卡尚志橋 花蓮市公所：9月封閉整修

2019-06-17 14:16聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

去年0206花蓮大地震造成市區尚志橋等多座橋梁受損，一年多來暫以限制高度2.5公尺通行，不過今有輛消防水車未注意限高，車頂水柱瞄子卡在橋頭橋門鋼梁動彈不得，一度造成交通混亂。警方表示，該消防隊員因不熟市區路況而誤闖，幸好未釀成人員傷亡，將依肇責向他求償。

花蓮消防局新秀分隊1名林姓消防隊員，因消防水箱車送修，今早9時許至花蓮分隊借車備勤，返隊途中欲行經尚志橋，卻未注意橋門限高僅2.5公尺，導致水箱車頭過，車身卻沒過，車頂水柱瞄子撞擊橋門鋼樑，整輛車卡住動彈不得。消防隊獲報後趕緊來救自己人，請吊車及工人吊起橋門讓消防水車脫困，因這起事故造成附近車流堵塞近90分鐘。

附近居民說，事發當時聽到碰一聲很大聲響，一看就知道又有車卡住，之前偶爾有車輛撞歪鋼梁，不過消防車卡住是第一次。

警方表示，林姓隊員平時在30公里外分隊服勤，因此對市區道路不熟悉，事發當時由於市區車多，他欲開上尚志橋避開車潮返隊，不料誤判卡在橋頭，導致橋門鋼梁歪斜，車輛也刮傷受損，將依肇責對他求償。

因0206地震，花蓮市有三座橋包括尚志橋、3號橋及國福大橋出現位移等情形，花蓮市公所已發包工程修補復建，尚志橋預計9月開始施工封閉。

消防車水柱瞄子被橋門鋼樑卡住。圖／讀者提供
消防車水柱瞄子被橋門鋼樑卡住。圖／讀者提供
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花蓮一輛消防水車卡在限高橋門鋼梁，一度動彈不得。圖／讀者提供
花蓮一輛消防水車卡在限高橋門鋼梁，一度動彈不得。圖／讀者提供
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