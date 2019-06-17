花蓮平地高接梨上市 挺過變遷氣候產量佳

2019-06-17 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



一般高接梨種植在山區，花蓮縣壽豐鄉有種在平地的高接梨，經由壽豐鄉農會輔導後，包裝為「果艷梨」品牌。梨農吳玉双表示，今年下雨天數多，果艷梨甜度沒有像去年那麼甜，為11度半；不過今年因為接得比較早，產量比西部的還要多，因為氣候關係，是全國最早上市的高接梨。

今天壽豐鄉農會舉辦高接梨開園發表會。農友吳玉双說，儘管今年果艷梨甜度只有11度半，不過今年種200多棵梨樹，收成今年量比較多，反而西部梨子產量不太好，應該是跟氣候有關係。他指出，高接梨成本比較高，也沒有工人要來做，若氣候比較極端，很可能會賠錢，現在壽豐只剩4個人在種而已，面積大約是5公頃。

「現在年紀愈來愈大，希望年輕人回來接班」吳玉双說，兒子有意願想接，希望能把花蓮果艷梨發揚光大。他堅持不用除草劑，每周除掉多餘雜草外，更以草生栽培方式經營果園，讓土地肥沃度循環再生，不過吳玉双坦言，花蓮氣候有時比西部熱，有的梨子就不會再長，的確比較難種，且花蓮土壤有點鹼性，梨子適合微酸性土壤，仍克服先天條件種出好吃的果艷梨。