花蓮豐田舊市場活化 整修成考古文化館

2019-06-16 11:07 中央社 花蓮縣16日電



活化歷史老舊空間，花蓮縣文化局在文化部支持下將壽豐鄉豐田舊市場修繕改設考古文化館，預計年底完工，將成為觀光、文化、考古、教育及產業發展多重面向的新亮點。

花蓮縣文化局長江躍辰日前向壽豐鄉公所、代表會介紹趕工中的花蓮縣考古文化館的未來願景及修繕進度，期許完工後成為文化觀光亮點，串連豐田日本移民村、玉石文創工作坊等周遭觀光資源，為地方創造利基。

江躍辰表示，為均衡地方發展，同時展示全縣重要出土文物，特別自民國104年起陸續向文化部申請專案經費，設置考古文化館，共獲補助新台幣7400萬元。

選址方面，徵詢壽豐鄉公所同意，將民國73年興建的豐田市場作為建置基地，無償使用15年。此35年的老舊空間包含地下一層、地上二層，總樓地板面積1807.2平方公尺，基地上將整建活化為具有典藏、展示、辦公、公共服務等機能的文化館。

文化局指花蓮是山海子民的故鄉，具有豐富考古遺留，先民足跡溯及5000年前新石器時代大坌坑文化、3000年前卑南文化、花岡山文化至金屬器時代靜浦文化再到當代原住民舊社，先民均留下生活印記。尤其花蓮史前文明的玉文化，源自豐田玉的故鄉－壽豐鄉豐山村，深具地緣意義。

文化局說，「花岡山文化蛙形玉飾」目前收藏於台灣史前文化博物館、「太巴塱部落Kakita’an 祖屋雕刻柱」放置於中央研究院民族學博物館，這些花蓮出土文物，希望在壽豐考古文化館完成後都能迎回展示。