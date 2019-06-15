重現客家屯墾情 花蓮市公所盼成打卡景點

2019-06-15 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮全縣客家人口逾11萬人，以花蓮市最多，市公所向客委會爭取1千多萬元經費，在早年客家人移入後的居住地國福、國慶里，施作「茄苳樹客家百年屯墾情工程」，以福德宮為中心，設計浮雕陶塑及陶板牆面，呈現客家人信仰、奉茶等文化，同時改善人行道，預計這個月底完工。

這項工程由市公所規畫，總經費1741萬元，其中9成由客委會補助，其餘由公所自籌並向縣府爭取補助。工程以中山路1段為軸心，分成兩個工區，A工區以福德宮周邊為主，B工程則是從中山路一段3巷至203巷路口的人行道改善工程。

工程去年3月動工，近日施工已接近尾聲，市長魏嘉賢前往視察進度。市公所表示，A工區以福德宮為主，包括牆面鋪上薄型磚以斗子砌美化，另打造3組含浮雕陶塑及陶板等的藝術文化歷史陶片，呈現客家伯公信仰、奉茶文化，還設置活動式廁所，也改善廟埕廣場鋪面，修繕里民活動空間。