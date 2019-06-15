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重現客家屯墾情 花蓮市公所盼成打卡景點

2019-06-15 17:28聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮全縣客家人口逾11萬人，以花蓮市最多，市公所向客委會爭取1千多萬元經費，在早年客家人移入後的居住地國福、國慶里，施作「茄苳樹客家百年屯墾情工程」，以福德宮為中心，設計浮雕陶塑及陶板牆面，呈現客家人信仰、奉茶等文化，同時改善人行道，預計這個月底完工。

這項工程由市公所規畫，總經費1741萬元，其中9成由客委會補助，其餘由公所自籌並向縣府爭取補助。工程以中山路1段為軸心，分成兩個工區，A工區以福德宮周邊為主，B工程則是從中山路一段3巷至203巷路口的人行道改善工程。

工程去年3月動工，近日施工已接近尾聲，市長魏嘉賢前往視察進度。市公所表示，A工區以福德宮為主，包括牆面鋪上薄型磚以斗子砌美化，另打造3組含浮雕陶塑及陶板等的藝術文化歷史陶片，呈現客家伯公信仰、奉茶文化，還設置活動式廁所，也改善廟埕廣場鋪面，修繕里民活動空間。

魏嘉賢感謝客委會提供經費。他表示，這項工程有幾個意義，一是呈現國慶里客家族群尋根的意象，能讓當地歷史脈絡更加完整，未來在推動客家文化時，也希望導入文化資源與課程到有近百年的福德宮，此外，也讓在地民眾生活圈獲得改善，更希望成為一處具文化內涵的打卡景點。

花蓮市長魏嘉賢（中）日前視察「茄苳樹客家百年屯墾情工程」。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）日前視察「茄苳樹客家百年屯墾情工程」。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市公所規畫的「茄苳樹客家百年屯墾情工程」，也包括改善人行道空間。圖／花蓮市公...
花蓮市公所規畫的「茄苳樹客家百年屯墾情工程」，也包括改善人行道空間。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市公所以福德宮為中心，規畫推動「茄苳樹客家百年屯墾情工程」。圖／花蓮市公所提...
花蓮市公所以福德宮為中心，規畫推動「茄苳樹客家百年屯墾情工程」。圖／花蓮市公所提供
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人行道客委會國慶
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