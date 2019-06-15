宜蘭潛水從海底撈出30公斤垃圾 8成都是可回收

2019-06-15 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府今天在蘇澳鎮豆腐岬風景區淨海，除陸上外，約20人潛水，打撈清出海底30公斤垃圾，8成都可回收，其中6成是廢棄漁網。

從106年起，宜蘭縣持續推動海底、海漂垃圾清除作業，清除海底垃圾423公斤，加上今天成果，總共已清了453公斤。

淨海是108年度宜蘭縣海底漂垃圾清除處理暨海洋環境教育宣導活動之一，也是響應世界海洋日，海洋日來自1992年在巴西里約熱內盧召開的聯合國環境與發展會議倡導，2009年由聯合國大會決議，每年的6月8日為世界海洋日，關注人類賴以生存的海洋。

今天在宜蘭活動，參與者包括海巡署艦隊分署第七海巡隊、第一岸巡隊、縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會、宜蘭縣蘭陽救援協會、水環境守望襄助巡守隊及漁民、學生、民眾等350人。除了陸上撿拾海漂而來的垃圾，蘭陽救援協會20名潛水志工潛入海底，以人力方式清除海底垃圾。

此外，活動現場有環教宣導攤位、海洋相關劇團表演、音樂饗宴及遊戲攤位等，寓教於樂。縣長林姿妙在醜小鴨故事劇團「吾居吾塑的海洋」戲劇中扮演美人魚，示範清除海底垃圾。

她並表示，海底與海漂垃圾不斷增加，公部門的資源及力量有限，共同守護海洋不是口號，是迫切需要全民實際行動，為下一代保護海洋生態資源，不但是責任也是義務。

海巡署第一巡防區指揮部表示，臺灣擁有大片藍色國土，海洋的教育刻不容緩，除了海洋動物保育外，更重要的是海洋環境的維護，享受美麗海岸風光的同時，別忘記將環保觀念帶入日常生活中。