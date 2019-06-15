《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



黃姓網友今天下午在「基隆人」臉書社群貼了一張照片，有新沙發出現在馬路正中央，寫著「誰家的沙發走失躺路中間」，貼文一出引發很多網友留言討論，有人說「沙發在做日光浴嗎？」、「是裝置藝術吧」、「警察節要給指揮路口的警察坐的吧」，後來有一名駕駛留言，是從一輛貨車綠燈起步時滾下來的。

沙發突然出現在馬路中央，引發網友好奇討論，大家紛紛猜測原因，網友看到馬路旁建物及招牌，認為是在大武崙基金一路和麥金路口圓環附近。基隆市警局第四分局勤務中心表示，並未接獲民眾報案路中有障礙物，已派員前往現場查看處理。

網友留言五花八門，如「狂，要是被醉漢或遊民看到，躺上去睡一下，就更狂了」、「這個屌，載到掉了不知道」、 「不怕汔車危險嗎、曬一曬，紫外線殺菌」、「停紅燈可以休息，超爽der~」、「明明是裝置藝術」。

還有網友說「想起以前有一部以沙發搬運為主題的搞笑電影」。網友表示，這個情景像電影《台北星期天》中2名菲律賓移工打算將一張遺棄在路邊的紅色沙發搬回工廠的那一幕翻版，令人笑翻。